Luego de lo acontecido en «The New Beginning in Osaka» se revelaron los carteles completos para los eventos conclusivos de la gira en Sapporo, incluyendo las últimas luchas de Kazuchika Okada con New Japan Pro Wrestling.

► Carteles completos para los dos eventos de Sapporo

Para la primera noche en el Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell, a celebrarse el 23 de febrero, se pondrán en juego cinco campeonatos.

Kazuchika Okada tendrá su penúltimo encuentro en una batalla equipos donde CHAOS enfrentará a United Empire. Okada comandará a Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH contra Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE, Akira Francesco y Callum Newman, quienes recientemente perdieron a su líder Will Ospreay.

Entre ambos grupos hay mucha historia; Okada fue el primer objetivo de United Empire cuando el grupo comenzó a ganar popularidad. El crecimiento de la facción estuvo definido por la rivalidad entre Okada y Will Ospreay. Con Ospreay derrotado a manos de Bullet Club War Dogs en Osaka, con este enfrentamiento comienza un nuevo capítulo para el equipo; Mientras tanto, tal vez también veamos una visión de CHAOS después de que Okada parta.

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 23.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vs. Tomoaki Honma y Takuma Kato

1. Zack Sabre Jr. vs. Yuji Nagata

2. Togi Makabe, Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru

3. Kazuchika OKada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE, Akira Francesco y Callum Newman

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Mina Shirakawa

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. SHO

7. NEVER Openweight Title: «King of Darkness» EVIL (c) vs. Shota Umino

8. NJPW World TV Title: Hiroshi Tanahashi (c) vs. Matt Riddle

9. IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Nic Nemeth

El gran cierre de la gira «The New Beginning» ocurrirá el 24 de febrero, con nueve combates muy interesantes. Esta vez sólo habrá un duelo de campeonato, y varios choques individuales entre LIJ y Just Five Guys.

Además, en la función se dará la despedida de Tama Tonga en un choque de parejas donde se medirán los miembros de Guerrillas of Destiny. Por un lado, Tama Tonga y Tanga Loa y por otro, Hikuleo y El Phantasmo.

Kazuchika Okada se despide de la empresa del león en un lucha de diez contra diez. Okada se aliará con Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomohiro Ishii para enfrentar al combinado de Matt Riddle con United Empire (Jeff Cobb, HENARE, Great-O-Khan y Callum Newman).

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 24.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vs Katsuya Murashima y Tomoaki Honma

1. Oleg Boltin, YOH, Togi Makabe, El Desperado y Shota Umino vs. EVIL, SHO, Ren Narita, Dick Togo y Yujiro Takahashi.

2. Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomohiro Ishii vs. Matt Riddle, Jeff Cobb, HENARE, Great-O-Khan y Callum Newman

3. Tama Tonga y Tanga Loa vs. El Phantasmo y Hikuleo

4. Nic Nemeth y Ryusuke Taguchi vs. David Finlay y Gedo

5. BUSHI vs. TAKA Michinoku

6. Hiromu Takahashi vs. DOUKI

7. Shingo Takagi vs. Taichi

8. Hair vs. Hair Match: Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

9. IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) vs. SANADA