Una lucha de campeonato se suma a la cartelera de la primera noche de «The New Beginning in Sapporo».

► Mayu Iwatani expondrá su título contra Mina Shirakawa

Se trata del Campeonato Femenil IWGP, donde la actual monarca Mayu Iwatani responderá al desafío que le hizo Mina Shirakawa el pasado domingo en la función que Stardom presentó en Osaka.

Esta lucha de campeonato tendrá lugar el 23 de febrero durante la primera noche de «The New Beginning in Sapporo», que New Japan Pro Wrestling presentará en el Hokkaido Prefectural Sports Center.

Para Mayu Iwatani será la cuarta vez que expone el único cetro femenil de NJPW. En sus defensas anteriores, enfrentó a Utami Hayashishita, Stephanie Vaquer del CMLL y Syuri.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 23.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vs. X & X

– Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

– El Desperado vs. SHO

– IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Mina Shirakawa

– Lucha de Kazuchika Okada por confirmar

– NEVER Openweight Title: EVIL (c) vs. Shota Umino

– NJPW World TV Title: Hiroshi Tanahashi (c) vs. Matt Riddle

– IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Nic Nemeth