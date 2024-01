El gran cierre del serial «The New Beginning» será en Sapporo donde New Japan Pro Wrestling celebrará dos funciones.

► «The New Beginning in Sapporo»

Las dos funciones se celebrarán en el Hokkaido Prefectural Sports Center los días 23 y 24 de febrero.

Hasta el momento, se han programado tres duelos de campeonato. Es además el debut de los luchadores Nic Nemeth (a.k.a Dolph Ziggler) y Matt Riddle en la empresa del león. También regresan los enfrentamientos de Frontier Zone, concepto donde luchadores de otras empresas niponas enfrentan a los de NJPW en las primeras luchas.

En el primer evento se disputarán dos de esta luchas titulares.

Hiroshi Tanahashi aceptó el desafío que realizó Riddle vía video durante New Year DASH!! por lo que se enfrentarán por el Campeonato de la TV NJPW World; esta será la segunda ocasión que «Presidente Ace» expone su cetro.

David Finlay y Nic Nemeth chocarán por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Finlay, el monarca inaugural, encaró a Nemeth tras conquistar el cetro en WK18 y éste lo siguió a backstage donde lo atacó en señal de aceptar su reto. La confrontación se oficializó y ese será el momento de saldar deudas.

El cartel parcial queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 23.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano & Tomoya vs. X & X

– Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI & TAKA Michinoku

– NJPW World TV Title: Hiroshi Tanahashi (c) vs. Matt Riddle

– IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Nic Nemeth

Para la segunda función, Tetsuya Naito concederá revancha directa a SANADA por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Naito aceptó a este nuevo duelo luego que SANADA lo defendiera de EVIL, quien lo atacó al término de WK18.

El cartel parcial queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 24.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano & Tomoya vs. X & X

– Nic Nemeth & Ryusuke Taguchi vs. David Finlay & Gedo

– BUSHI vs. TAKA Michinoku

– Hiromu Takahashi vs. DOUKI

– Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

– Shingo Takagi vs. Taichi

– IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) vs. SANADA