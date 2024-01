NJPW: Se agregan 2 luchas a evento en Sapporo

New Japan Pro Wrestling anunció dos grandes combates que se han agregado a la primera noche de «The New Beginning in Sapporo» que se realizará el 23 de febrero.

► Se agregan dos luchas en la primera función en Sapporo

Durante el evento principal del 24 de enero en el Korakuen Hall, Shota Umino luchó contra Ren Narita en una guerra muy reñida y peligrosa. Entusiasmado por la victoria, Umino, no obstante, quería darle algo de protagonismo a Tama Tonga, quien hizo una petición para al joven gladiador. Tama le pidió a Umino que eliminara a EVIL y reclamara el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Esa lucha ahora es oficial, y Shota Umino sentenció que va por EVIL y el cetro.

El Desperado se enfrentará a SHO en un combate individual especial. Desperado retuvo el Campeonato de Peso Jr. IWGP el 23 de enero en el Korakuen Hall pero fue atacado por SHO en backstage. SHO llevaba la inercia de la violencia ya que más temprano había atacado al lesionado a Master Wato con una llave inglesa, y la agresión cesó cuando Desperado llegó a salvarlo.

SHO lanzó su reto por el cetro de la categoría, pero Desperado negó su petición alegando que el de HOT no es digno aspirante al título, pero lo enfrentaría en un mano a mano.

El cartel va como sigue:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 23.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vs. X & X

– Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

– El Desperado vs. SHO

– Luhca de Kazuchika Okada por confirmar

– NEVER Openweight Title: EVIL (c) vs. Shota Umino

– NJPW World TV Title: Hiroshi Tanahashi (c) vs. Matt Riddle

– IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Nic Nemeth