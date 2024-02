Kevin Sullivan cree que WWE debe llevar a Gunther al siguiente nivel porque, según cree, Brock Lesnar no va a volver a la compañía. El exluchador comparte este punto de vista en Tuesday with the Taskmaster mientras los planes para «The Beast Incarnate» han sido cancelados y «The Ring General» busca su lucha en WrestleMania 40, la cual espera que sea contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE.

► Kevin Sullivan aconseja a Gunther

«Creo que van a tener una lucha impresionante. Sí, pero creo que tienes que seguir adelante con Gunther. Parece que has perdido a Brock, por quien la gente paga para ver. En este momento, [Gunther] es el mejor caballo en tu establo que no está en la pista todos los días y tienes que asegurarte de mantenerlo bien alimentado y vestido«.

«Bueno, Gunther necesita ganar un título. Me refiero a un título mundial. Debe dar un paso adelante porque Brock ya no estará. No creo que volvamos a ver a Brock.»

Acerca de Brock Lesnar hemos estado informando que Bron Breakker lo sustituyó en Royal Rumble 2024, que iba a luchar con Dominik Mysterio en Elimination Chamber, como también iba a hacerlo con Gunther en WrestleMania, que WWE ha puesto descuento a toda su mercancía, o que fue eliminado de la portada WrestleMania del WWE 2K24. Todo ello mientras al mismo tiempo se habla de que quizá nunca vuelva a la empresa.

En cuanto a Gunther, no solo se trata de lo que él desea sino también de sus próximos retadores al Campeonato Intercontinental. Sheamus le decía recientemente que le cuide el cinturón. Bronson Reed lo tiene en su lista para Elimination Chamber. Y ello mientras rivaliza con Jey Uso. Veremos qué sigue para él en las próximas semanas, en los menos de dos meses para «The Showcase of the Immortals».