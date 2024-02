Superó la prueba: Ace Steel es productor en TNA

En octubre de 2023 nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de que Ace Steel estaría trabajando como productor en Bound For Glory:

«El exentrenador de WWE NXT y exproductor de AEW Chris Guy, también conocido como Ace Steel, está en Chicago y estará trabajando el fin de semana de Bound for Glory como productor para Impact Wrestling. PWInsider.com ha podido confirmarlo con varias fuentes.

«Una fuente especificó que Steel tiene una prueba como productor este fin de semana, señalando que Impact Wrestling lo quería antes de que volviera a trabajar para AEW de manera remota. Ahora que Steel está otra vez libre y sin contrato con AEW, nos han contado que Impact se puso en contacto otra vez con él y le ofreció la misma oportunidad […]».

Como leemos, era una prueba, no se indicaba entonces que fuera a continuar trabajando en TNA. Sin embargo, sí que lo ha hecho. Él mismo lo confirma en John Poz on Two Man Power Trip:

«Actualmente trabajando con TNA como productor. Me encanta, me encanta el ambiente aquí. Se siente de maravilla trabajar detrás del escenario».

De esta manera, Ace Steel sigue en lo más alto de la lucha libre profesional después de haber sido despedido de AEW en septiembre de 2023, cuando también lo fue su amigo CM Punk, que en cambio encontró trabajo en WWE, donde el productor también trabajó en su momento como entrenador.

Probablemente, no estaremos hablando mucho de Ace Steel pues rara vez los productores llaman la atención, además de que con toda seguridad evitará estar en ninguna polémica en esta ocasión. De todas formas, cualquier novedad la estaremos contando en SÚPER LUCHAS.

