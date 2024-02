Vic Joseph lloraba cuando WWE despidió a su esposa

WWE despidió a la entrevistadora de NXT McKenzie Mitchell en septiembre de 2023, como a muchas Superestrellas, para sorpresa de todos, incluída ella misma:

«He experimentado una verdadera montaña rusa de emociones, como cabría esperar cuando alguien es liberado. En mi caso, la noticia fue completamente inesperada. No anticipaba que algo así sucedería, pero logré recibir la noticia con calma y seguir adelante. Aunque fue lamentable que ocurriera durante las festividades, también fue una bendición porque pude disfrutar de tiempo con mi familia, amigos, esposo e hijos. Todo eso fue muy reconfortante. El 2023 fue un año extremadamente desafiante para nosotros en todos los aspectos de la vida, así que aproveché estas últimas dos semanas para presionar el botón de reinicio antes de dar la bienvenida al 2024.»

► El despido de McKenzie Mitchell de WWE

Y seguro que también para su esposo, el comentarista de la marca amarilla Vic Joseph, que lloró yendo al trabajo sin ella como tantas veces había hecho:

«Cada martes, íbamos y teníamos nuestra rutina. Yo iba a maquillaje, él iba y empezaba a hablar con Booker [T] o Wade [Barrett] o quien sea y luego nos registrábamos. Seré honesta, como las primeras dos o tres semanas que no iba a trabajar con él, lloraba camino al trabajo.»

La misma McKenzie Mitchell lo cuenta en el pódcast Swerve City. También habla de que Becky Lynch se puso en contacto con ella tras su despido:

«Becky Lynch me envió un mensaje de tres párrafos. Esos son los momentos… como mi trabajo como entrevistadora profesional es más grande que yo. Me permite inspirar a una audiencia, mi impacto en ellos es lo que fue tan emocionante para mí, eso me permitió darme cuenta y pensar, ‘Wow, sí tuve un impacto en alguien.'»