McKenzie Mitchell agradece sus años en la WWE

La entrevistadora McKenzie Mitchell fue despedida de WWE en septiembre en lo que seguro fue un duro golpe para ella -también porque su esposo es uno de los comentaristas de NXT, Vic Joseph- pero hoy se siente agradecida por todo lo que pudo vivir y aprender durante su tiempo en la empresa.

Así lo señala en una reciente entrevista con SEScoops. En otra, Mitchell comentaba que quería tener su momento WrestleMania. Lamentablemente, eso no va a ser posible, no obstante, quizá en un futuro sí. Con toda seguridad, la puerta no estará cerrada para un regreso.

► McKenzie Mitchell agradecida

«Sí, estoy agradecida por mi experiencia en la WWE. Esa etapa de mi vida me permitió crecer y descubrir mi verdadera identidad. Como mencionaste, conocí a mi esposo allí, así que mi gratitud es eterna por eso y por las oportunidades y lugares que tuve la fortuna de visitar. Salir de la zona de confort a veces resulta intrigante; hay algo notable en sentirse incómoda, ya que eso nos orienta hacia nuevos horizontes.

«La WWE me brindó esa oportunidad, permitiéndome descubrir mis capacidades cuando las luces se encienden, llevándome a lugares que ni siquiera sabía que podría explorar. Por ello, estoy eternamente agradecida por mi paso en la WWE. No puedo expresar suficientemente lo significativo que fue. Estoy emocionada por lo que depara el 2024 y considero que es una bendición tener una nueva dirección. Espero con entusiasmo poder reflexionar al final del 2023, establecer metas aún más elevadas y aspirar a alcanzar lo inalcanzable.»

Estaremos atentos a lo que esté haciendo McKenzie Mitchell de ahora en adelante, especialmente si continúa dentro de la lucha libre profesional; WWE sin duda también fue un buen escaparate y podría haber compañías interesadas en contratarla.