McKenzie Mitchell era corresponsal de NXT cuando fue despedida de WWE el 1de diciembre de 2023. Shawn Michaels habla de su salida en la conferencia de medios previa a NXT Deadline 2023.

«Hoy fui liberada por la WWE. Conocí a mi esposo (Vic Joseph, comentarista de NXT), me mudé de un extremo a otro del país, de CT a FL, para unirme a WWE NXT (un lugar que siempre he considerado como mi hogar) y conocí a amigos que se convirtieron en como una familia. Siempre he dicho y creo firmemente que «cuando una puerta se cierra, otra se abre».

► El despido de McKenzie Mitchell de WWE

«McKenzie siempre será parte de la familia de NXT. Obviamente, también me tomó por sorpresa, mi comprensión es que hay algunas áreas donde nuestros trabajos se superponen y habría cambios. Hay muchas cosas que suceden en esta empresa que están mucho más allá de mi alcance, y esto obviamente fue una de ellas. Como siempre decimos, la puerta siempre está abierta en la WWE.

«En mi opinión, creo que McKenzie siempre será parte de la familia de NXT y no significa que no podamos reconsiderar esa relación en el futuro. Obviamente, es una pérdida para nosotros en NXT, pero la maquinaria, como siempre, tiene que seguir funcionando y, obviamente, lo haremos y la extrañaremos enormemente porque todos la aman y la adoran«.

