AJ Styles podría reaparecer este viernes en SmackDown

AJ Styles no ha aparecido televisión después de que Jimmy Uso lo atacara detrás del escenario. Esto impidió que hiciera equipo con John Cena para enfrentarse ante Jimmy Uso y Solo Sikoa en Payback, que previamente había sido programado, y LA Knight reemplazó a «The Phenomenal» en aquel combate.

► AJ Styles no aparecen en SmackDown desde septiembre

WWE está generando expectación entre los fanáticos para el siguiente episodio de WWE SmackDown que se llevará a cabo este viernes 8 de diciembre, en el que rendirán un tributo a las fuerzas armadas estadounidenses.

Este episodio en particular tiene un significado especial ya que marca el especial anual Tribute To The Troops de la WWE, un evento dedicado a honrar a las fuerzas armadas. Este episodio estará engalanado por el regreso de CM Punk, quien reaparecerá en la marca azul por primera vez desde el 2014, pero no será lo único de relevancia aquí.

En el sitio oficial de WWE.com apareció un afiche promocional del episodio de SmackDown de este viernes, misma que incluyó una imagen de AJ Styles, quien ha estado ausente de las pantallas desde el episodio del 22 de septiembre de la marca azul. En el anuncio también aparecen las imágenes de The Street Profits, Bobby Lashley, Charlotte Flair, LA Knight y la Campeona WWE, Iyo Sky.

Por ahora, sigue siendo incierto si AJ Styles hará su tan esperado regreso televisivo durante el episodio de SmackDown de este viernes, pero ciertamente habrá mucha expectativa por conocer aquello, más aún que se acerca la temporada del Royal Rumble.

Por el momento, el cartel de SmackDown de este viernes incluye lo siguiente:

CM Punk regresa a SmackDown

Asuka vs. Charlotte Flair

Torneo por el Campeonato de los Estados Unidos: Santos Escobar vs. Dragon Lee

