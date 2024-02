John Cena lanza su cuenta de OnlyFans… como Ricky Stanicky

John Cena es el protagonista de Ricky Stanicky. Una comedia estadounidense dirigida por Peter Farrelly y que tendrá su premiere en Amazon Prime Video el próximo 7 de marzo de 2024. En la cinta, Cena interpreta a Rod, un actor e imitador fracasado que ayudará a un grupo de tres hombres.

Y es que estos tres amigos, desde que eran niños, se inventaron a un tal Ricky Stanicky para poder culparlo de todas las cosas malas que han hecho. Sin embargo, un familiar y sus parejas empezaron a sospechar de la existencia de Stanicky, por lo que deciden contratar a Rod «Rock Hard» para darle vida al personaje imaginario.

La cinta es una película categoría R, es decir, para adultos,. Y en la misma, vemos a un Cena desatado como nunca, pues actúa como un hombre que tiene cabello largo, colas y hasta falda de colegio. Una imagen bastante distinta de lo que hemos visto de Cena.

Zac Efron también forma parte de esta cinta. Curiosamente, Jim Carrey estuvo en mente para interpretar el papel de Cena hace unos años. Para promocionar la película, Cena ha sorprendido al anunciar que acababa de abrir una cuenta de OnlyFans… Pero como su personaje de Ricky Stanicky.

…like you’ve never seen me before.

Subscribe at the link in bio. @onlyfans pic.twitter.com/QporD1YRm2

— John Cena (@JohnCena) February 22, 2024