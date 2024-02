Gunther: «No sé si volveremos a ver a Brock Lesnar»

«Creo que van a tener una lucha impresionante. Sí, pero creo que tienes que seguir adelante con Gunther. Parece que has perdido a Brock, por quien la gente paga para ver. En este momento, [Gunther] es el mejor caballo en tu establo que no está en la pista todos los días y tienes que asegurarte de mantenerlo bien alimentado y vestido. Bueno, Gunther necesita ganar un título. Me refiero a un título mundial. Debe dar un paso adelante porque Brock ya no estará. No creo que volvamos a ver a Brock.» Esto decía no hace mucho Kevin Sullivan.

► Gunther de Brock Lesnar

Y parece que Gunther está de acuerdo. No con que deba dar un paso adelante, o al menos no se ocupa de esa cuestión, sino con que quizá Brock Lesnar no vuelva a la WWE. Los dos iban a enfrentarse en WrestleMania 40, o al menos había un plan para que así fuera, pero finalmente no va a ocurrir. El nombre de «The Beast Incarnate» apareció en medio de las acusaciones a Vince McMahon y desde entonces la compañía habría cortado todos los lazos con él, definitiva o temporalmente. De momento, veamos qué dice «The Ring General»:

«Siempre he sido claro sobre mi lucha soñada en el pasado, pero esa posibilidad ahora se ha desvanecido. No estoy seguro de si volveremos a ver a Brock y si esa lucha alguna vez se concretará, pero estoy completamente abierto a ello hasta ahora,» dice el Campeón Intercontinental a GVWire.

Por ahora, Gunther deberá exponer el título ante Jey Uso. Y veremos qué sigue para él de cara a «The Greatest Stage of Them All». Ha hablado de luchar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado pero parece que esto no será posible pues el retador saldrá de Elimination Chamber, de un combate en el que él no va a estar.