CM Punk: «Estaré fuera de seis a ocho meses»

«Esto es un asco, de verdad lo es. Pero, ¿es el fin del mundo? No… Es algo importante, pero lidiaré con ello, seguiré adelante y volveré más grande, mejor, tal vez no más rápido, pero más fuerte». CM Punk compartió estas palabras después de su exitosa cirugía. El veterano espera volver a los encordados de WWE a pleno rendimiento pero, ¿cuándo será eso? No tenemos una fecha concreta pero durante su reciente entrevista con TNT Sports el «Best in the World» adelanta que sería en la segunda mitad de 2024.

► CM Punk, fuera de seis a ocho meses

«Ya sabes, cruzo los dedos. Sí, iba a ser el evento principal de WrestleMania. Obviamente, ahora no lo seré. Pero, en fin, así es el deporte. Son cosas que les suceden a los atletas. Mentalmente, creo que es más difícil porque el dolor físico es lo de menos. Pero lo veo como un pequeño tropiezo en el camino. Es parte del riesgo de mi trabajo. Sucede y volveré más fuerte y mejor. Soy un torpe, ¿sabes? Hace unos dos años me desgarré el tríceps izquierdo, así que el derecho se puso celoso.

«Soy como un viejo auto. Soy como un Nova del 72, ¿entiendes? De vez en cuando, hay que cambiar algunas piezas. Pero una vez que arreglemos todo, el motor seguirá siendo fuerte y estaremos listos para seguir adelante. Calculamos tal vez unos seis a ocho meses, pero realmente no tengo prisa por volver a competir. Lo que quiero es recuperarme. Lo que quiero es mejorar. Cuanto antes lo logre, mejor estaré cuando regrese.»