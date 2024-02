Stone Cold Steve Austin quiere luchar ante CM Punk y otra Superestrella WWE

Cuando se promocionó WWE ’13, videojuego distribuido por THQ, se realizó toda una campaña promocional en donde hicieron creer a los fans que CM Punk iba a luchar ante Stone Cold Steve Austin. Esto, porque años atrás, Punk había dicho que su mayor sueño, además de estelarizar WrestleMania, era luchar ante Stone Cold.

Incluso, Punk y Austin tuvieron un careo en una amplia entrevista que les hizo Jim Ross. Y Ross y otras fuentes de noticias de lucha libre, reportaron que WWE estuvo cerca de lograr programar una lucha entre Punk y Austin en aquel 2013, sin embargo, el acuerdo económico no habría convencido a Austin de retornar al ring en ese entonces.

► Stone Cold Steve Austin quiere volver al ring de WWE y luchar, pero no será en WrestleMania 40

Luego, ocurrió la abrupta marcha de CM Punk de WWE en el Royal Rumble 2014 y las negociaciones quedaron en el olvido. Lo cierto es que con el inesperado regreso de Punk a WWE, la idea de que luche ante Austin está más vigente que nunca.

Y así lo deó saber el propio Stone Cold, quien recientemente fue entrevistado por Marc Raimondi de ESPN. Austin dijo que no descarta volver a luchar luego de salir del retiro en un combate ante Kevin Owens en WrestleMania 38.

Sin embargo, sorprendió al revelar que tiene otro oponente en mente más allá de CM Punk, si bien no dijo que no quería luchar ante Punk, todo lo contrario, dijo que también podría luchar ante Punk. Estas fueron sus palabras:

«Recientemente, estuve trabajando en un proyecto que me llevó a revisar mi combate de regreso con Kevin Owens en WrestleMania 38 hace dos años. No puedo hablar sobre el proyecto en sí, pero repasar la grabación de ese combate, mi primero en 19 años, fue revelador.

«Analizaba lo que hice y sé en qué puedo mejorar en el cuadrilátero. Dije que nunca volvería a subir al ring a menos que todas las estrellas se alinearan. Y por alguna razón, de alguna manera, así fue.

«Y a los 57 años, encabecé la primera noche de WrestleMania. Nunca pensé que haría eso. Si me lo hubieras dicho cuando me retiré en 2003, habría dicho: ‘Estás loco’. Así que no voy a sentarme aquí y decir que no a nada, porque nunca se dice nunca en este loco negocio del entretenimiento deportivo.

«Tengo una idea de qué oponente querría en lo que probablemente fuera mi combate final en mi carrera. Sí que la tengo. Pero no quiero mencionar el nombre de ese luchador, porque no estoy aquí promocionando el combate, ni quiero añadir presión a WWE o a este chico para que suceda esa lucha. Tampoco quiero crear expectativas falsas.

«Una potencial lucha con CM Punk también sería un buen combate. Me cae bien Punk, y creo que a él yo también le caigo bien, así que, podrías luchar siempre y cuando pueda aguantar un Stunner de Stone Cold [Risas]. Lo considero un gran amigo, un gran tipo y un gran luchador que ha tenido una gran carrera. Veremos.

«Amo el negocio del entretenimiento deportivo más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Y te involucras un poco, y quieres más. Y aquí estoy, hablando contigo un par de años después sobre volver a hacerlo. Y así de adictivo es para mí, solo es hablar de ello y me emociono, y empiezo a hablar demasiado rápido. Pero no va a suceder. Pero podría».