Seth Rollins: «CM Punk es un viejo frágil»

Los fanáticos de la WWE no pudieron disfrutar demasiado del CM Punk luchador debido a la lesión de la que se está recuperando actualmente, ocurrida en su tercer combate, el Royal Rumble 2024, que a su vez fue el primero televisado pues los dos anteriores fueron en House Shows. Ya en sus tiempos en AEW no pudo dar todo lo que hubiera querido debido a que tuvo que ausentarse en varias ocasiones por motivos similares. Son 45 años, 11 en la lucha libre profesional, entre medias 6 retirado, la exigencia de ambas compañías… Es comprensible.

► «CM Punk es un viejo frágil»

Todos lo entienden y desean que el «Best in the World» vuelva pero -hablando en Instinct Culture– Seth Rollins aprovecha la ocasión para atacar nuevamente a quien iba a ser su oponente en WrestleMania 40. Se desconoce quién lo será finalmente pero en Elimination Chamber 2024 va a realizarse una lucha en Cámara de Eliminación que lo determinará.

«Uno de nosotros es un anciano frágil y el otro es un joven semental. Estaré de vuelta en un par de semanas, él estará de vuelta en uno o dos años, hasta su próxima lesión. No sé, me encantaría darle una buena paliza. Estoy seguro de que le encantaría intentar algo conmigo. Pero no va a funcionar.

«¿Estoy decepcionado? Diría que un poco. Solo porque pensé que, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, pisotear su cabeza en el ring sería lo mejor en WrestleMania. Sería lo mejor en WrestleMania, frente a la audiencia más grande. Un poco decepcionado por eso. Siento que, él está hablando del regreso más grande de todos los tiempos, estaré feliz de acabar con ese regreso cuando llegue el momento«.

¿Quién te gustaría que retara a Seth Rollins en WrestleMania 40?