Big E: «Luchar con CM Punk en 2013 salvó mi carrera»

La Superestrella WWE, Big E, quien se encuentra recuperándose de una lesión en el cuello que casi le cuesta la vida, por lo que no sabe si se va a tener que retirar o si podrá volver al ring, fue entrevistado recientemente en The Sarah O’Connell Show, y allí reveló que dos de sus luchas favoritas de su carrera ocurrió en 2013, ante CM Punk.

No solo porque fueron buenas, sino por lo el trasfondo detrás de las mismas, ya que llegaron a la vida de Big E en un momento en el que él sintió que podía ser enviado de regreso a NXT, o peor aún, despedido. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Big E recuerda con aprecio a CM Punk, pues salvó su carrera

«Hay un combate individual del que realmente no podía hablar por mucho tiempo, pero ahora que él está de vuelta, puedo hacerlo. Es el enfrentamiento que tuve con Punk en 2013. Fue tan importante para mí porque en ese momento, ya había terminado con lo de ayudar a Dolph Ziggler, había acabado de ser el guardaespaldas de AJ Lee.

«Ya había dejado eso atrás y realmente estaba flotando. Estaba en una posición donde no estaba mucho en la televisión. Recuerdo venir a trabajar semanalmente, y miraba tras bambalinas, porque en algún momento del día iban a colocar un papel con el cartel de la función, se podía ver todos los combates, y ves, ‘Oh, tú no estás ahí’.

«Hablas con los productores, ‘Oye, ¿tengo algún segmento detrás del escenario? ¿Tengo algo hoy en televisión?’ Nada. Haz eso lo suficiente, y te das cuenta de que la situación, y todo esto, no va bien. Especialmente porque no estoy tan establecido entre los fans.

«Mi tiempo en el elenco principal ha sido principalmente ser un acompañante o un guardaespaldas. Siempre ha sido sobre los demás… nunca fui el foco central en ese momento. Fue al comienzo del día, creo que era Monday Night Raw. Una vez más, no estaba programado para luchar, pero abrí mi correo electrónico…

«En ese momento, te enviaban por correo electrónico tu calendario de viaje para la próxima semana. Ahora lo vemos por una App. Recibí mi viaje para la próxima semana, y en ese momento, grabábamos Raw, grabábamos SmackDown al día siguiente. Raw era en vivo, SmackDown era grabado.

«Muchos de los chicos estaban siendo enviados a NXT, devueltos al desarrollo, o quienes estaban perdiendo sus trabajos eran los chicos que solo hacían SmackDown. Así que básicamente cuando recibí el correo electrónico de que no me necesitaban para Raw, y solo estaría en SmackDown, me sentí como, oh no, necesito hacer algo ahora mismo, o me van a despedir, o me enviarán de vuelta a NXT, y quién sabe si alguna vez tendré la oportunidad de estar en el elenco principal nuevamente.

«Fue ese mismo día, me pongo la piel de gallina al pensarlo, porque si esto no hubiera sucedido, quién sabe dónde estaría mi carrera en este momento. Habría terminado hace una década. Ese día, voy a trabajar, y me entero de que realmente tengo un combate en televisión ante CM Punk.

«Nos sentamos, hablamos sobre ello, vamos al combate y demás, y afortunadamente, sentí que lo hice bien. Salimos allí y simplemente hicimos lo nuestro, y sentí que tuve una buena presentación. No fue hasta más tarde, ese día o un poco después, que su esposa AJ me dijo que él había pedido trabajar conmigo.

«Nunca reveló esto, nunca me lo hizo saber. Pero si no fuera por su esposa, nunca lo habría sabido. Gracias a él, gracias a que pidió trabajar conmigo, y cuando me enteré, fui a él y le agradecí. Él dijo tantas cosas elogiosas sobre mi talento y sobre cómo personas como yo merecen oportunidades.

«Realmente significó mucho para mí porque a partir de eso, no recuerdo si fue en el siguiente SmackDown, creo que sí, pero tenemos otro combate. Él me vence de nuevo, pero aquí vienen RybAxel con Paul Heyman.

«Yo había sido un toda mi carrera en el elenco estelar. Me volví el bueno contra ellos, comencé a destacar, y eso llevó a un programa con Curtis Axel donde gané el Campeonato Intercontinental, y ahora mi carrera estaba en ascenso y estaba en un buen lugar.

«Hubo contratiempos en el camino también, pero al menos tuve esa oportunidad de pasar de ser conocido en el elenco principal como un guardaespaldas, a tener estas buenas luchas con Punk, esas fueron las luchas que me establecieron para que yo sea reconocido por los fans y poder llegar a ganar el Campeonato Intercontinental.

«Entonces, a partir de ahí, pude avanzar. Así que ese momento es tan importante para mí por muchas razones. Uno, pude demostrarme a mí mismo que sí, puedo estar con los tipos que son los mejores del mundo, pertenezco aquí.

«Dos, salvó mi carrera, y no puedo agradecerle lo suficiente por eso, y estoy muy agradecido por ello, porque realmente ni siquiera sé dónde estaría mi vida, si no fuera por él que se tomó la molestia de cuidar del talento joven».