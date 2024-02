CM Punk ya fue operado: «Volveré más fuerte»

Antes de que CM Punk regresara a WWE, ya expusimos que el gigante estadounidense no necesitaba del veterano, aunque este demostrara seguir moviendo números de megaestrella. Y ahora, con su baja para WrestleMania 40, de nuevo se comprueba.

WWE, claro está, tenía trazado un plan que implicaba a Punk, y su lesión trastoca tal programa creativo. Pero la empresa cuenta con un amplio elenco y seguramente el Universo WWE, más allá de los fans acérrimos de Punk, no lo echarán demasiado en falta, considerando el cartel que podría armar.

Se apuntó días atrás la posibilidad de que CM Punk pasara por cirugía a causa de su lesión, y ahora sabemos no sólo que sí, sino que «The Second City Savior» fue operado ayer, según expone él mismo en la más reciente entrega del videoblog de Royal Rumble, grabada durante su aparición este lunes en Raw. Para, seguidamente, avisar de que pretende volver a lo grande.

It was an emotional week for @CMPunk and the entire WWE Universe. 😮‍💨



Check out the next part of CM Punk's #RoyalRumble vlog: https://t.co/b8D5qnk33W pic.twitter.com/kgyNCTLuSf