Al igual que sucede con jugadores de fútbol vinculados a grandes equipos, ya son varias las veces que Brock Lesnar se ha salvado de la quema gracias a WWE: desde las acusaciones de abuso de Terri Runnels a la crónica sospecha de consumo de esteroides, hasta aquella suspensión vía USADA. Y gracias al Universo WWE, claro.

¿Ocurrirá lo mismo esta vez, con su presunta implicación en el también presunto último delito (aunque aparentemente ya admitido por John Laurinaitis) de Vince McMahon?

Durante los últimos días, hemos sabido que de momento, Lesnar se perderá WrestleMania 40 y fue eliminado del videojuego WWE Supercard, al tiempo que Dave Meltzer expuso que varias personas dentro de la empresa no descartan que aquel combate contra Cody Rhodes en SummerSlam 2023 fuese su último como profesional.

Hoy, a primera hora de la mañana, Sean Ross Sapp de Fightful ha hecho viral uno de sus tuits.

Brock Lesnar has been removed from WWEs creative plans

Y ya a través de Fightful Select, tras dar una última hora de la investigación sobre Vince McMahon y John Laurinaitis, se dice lo siguiente del estatus de «The Beast».

«Aunque Brock Lesnar no fue mencionado en la demanda, fue referenciado. Desde entonces, sus planes creativos se han detenido, no lo llevaron a Tampa, no trabajó en el Royal Rumble, no va a trabajar con Dominik Mysterio en Elimination Chamber como estaba planeado ni trabajar con Gunther en WrestleMania como estaba planeado. No hay planes creativos vigentes para Brock Lesnar en este momento. Se dijo a Fightful que esto no significa que no lo vayamos a ver más, pues la situación no es tan clara como la de otros».