Al final, Vince McMahon era peor que Mr. McMahon. Y las víctimas colaterales de ello también son los talentos de la empresa, como en estos días hemos sabido de Dominik Mysterio y Gunther.

Según las informaciones que conocemos, el hijo de Rey Mysterio iba a eliminar a Brock Lesnar del Royal Rumble varonil del pasado sábado, y esto hubiera dado pie a un combate en Elimination Chamber. Más allá, parece que el plan de WWE pasaba por hacer que Lesnar y Gunther colisionaran en WrestleMania 40.

Y no quiero descargar de responsabilidad al propio Lesnar, por supuesto. Si su nombre no apareciera en la denuncia de la exempleada que consiguió sacar a Vince McMahon de WWE, los planes seguirían vigentes y de resultas, Dominik y Gunther gozarían de una enorme mediaticidad en el «Road To WrestleMania».

Pero todo hace indicar que el producto ahora propiedad de TKO prefiere evitar la exposición pública a Lesnar, sin determinarse hasta cuándo.

► Un cambio de ciclo inevitable

Ayer tuvo lugar el primer Monday Night Raw posterior a Royal Rumble y Brock Lesnar tampoco hizo acto de presencia. Un aparente ocultamiento comentado así por Dave Meltzer en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

«Parece que Brock Lesnar no estará durante un tiempo. Algunos creen que no volverá. En lo relativo a los talentos, odio hablar de ‘para siempre’, porque la mayoría de las veces no es el caso. Especialmente si alguien genera dinero, de alguna manera encuentran una manera de que vuelva».

Todo dependerá de hasta dónde llegue el runrún sobre Vince McMahon, John Laurinaitis y por extensión, tal vez Brock Lesnar, alguien que hasta el momento siempre ha lucido intocable, recordando aquella sanción de la USADA en 2016 y las acusaciones de Terri Runnels en 2021. Aunque se dijo que por este último asunto los fans cancelarían a Lesnar, nada sucedió. «People Power», que diría Laurinaitis.