Netflix: «Vince McMahon ya no está en WWE. No hay problema»

Antes de que saltara el escándalo de que una mujer denunció a Vince McMahon por presunto abuso y trata de personas, así como a John Laurinaitis y WWE, la compañía hizo un gran e histórico anuncio.

El mismo era que Netflix había logrado adquririr los derechos de tranmsisión televisiva por los próximos 10 años, pagando una cantidad exorbitante de dinero de 5 mil millones de dólares. Así las cosas, desde enero de 2025, Raw se emitirá en vivo para Netflix a nivel mundial. Además, fuera de los Estados Unidos, Netflix se convertirá en la videoteca oficial de WWE.

► Netflix no dará marcha atrás a su acuerdo con WWE

Sin embargo, muchos fans temían que Netflix cancelara el acuerdo a causa de lo ocurrido con McMahon, sin embargo, ahora ya hay tranquilidad.

Y es que nada más y nada menos que la Directora de Operaciones de Netflix, Bela Bajaria, ha dichoq ue no hay necesidad de cancelar el acuerdo. Así le respondió al Hollywood Reporter en el reciente evento Next on Netflix, en donde se reveló los planes que tiene la plataforma de streaming tanto para este año como a futuro.

«Se fue. Así que ya no está. Se fue».

Con estas simple palabras, se deja claro que WWE no está pensando en acabar con este gran acuerdo que tiene con WWE y TKO Group Holdings.