WWE RAW 28 DE ENERO 2024 .— Después de que The New Day empatara con Imperium, Kofi Kingston decidió llevar su rivalidad con esa agrupación europea un paso más adelante, pues dijo que está cansado de la falta de respeto que le tienen, como si no hubiera sido ya campeón mundial o como si sus doce títulos de parejas fueran irrelevantes. Kingston buscará demostrarle a Gunther que The New Day no es un chiste. ¿Podrá terminar de una vez por todas con el reinado del austriaco? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Amalie Arena, en Tampa, Florida.

Hace un par de semanas, DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) derrotaron a dos de los miembros de The Judgment Day: Dominik Mysterio y JD McDonagh. Con ello, están en el umbral de coronarse como monarcas, pues este lunes enfrentarán a Finn Bálor y Damian Priest con el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en juego.

En mano a mano, veremos a Jey Uso contra Bronson Reed.

Además, el ganador del Royal Rumble varonil, Cody Rhodes, estará presente.

WWE Raw 29 de enero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro