CMLL: Tabata se une a «Lucha Fiesta» contra Kohaku

La joven luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre, Tabata (anteriormente conocida como Katana) se une al evento «Lucha Fiesta» en Japón.

► Tabata invitada a evento de Lady’s Ring

La luchadora de tercera generación fue anunciada hace unas horas y se incorpora al evento que promociona el CMLL, Lady’s Ring y La Oficina de Turismo de México en Japón, mismo que tendrá lugar el 25 de febrero en el Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa.

Esta es la primera ocasión que Tabata visita el Lejano Oriente; para esta función ya tiene definida su rival, se trata de Kohaku, de la empresa Pro Wrestling WAVE. Esta luchadora ya sabe lo que es enfrentar a luchadoras mexicanas, ya que el año pasado tuvo la oportunidad de combatir contra Dark Silueta en un choque titular cuando se disputaron el vacante Campeonato Femenil CMLL Japón.

Tabata es hija de Lluvia, la integrante de Las Chicas Indomables y también es nieta de Sangre Chicana. Tabata solía ​​trabajar desde septiembre de 2023 (cuando debutó) como una luchadora enmascarada llamada Katara, pero reveló su verdadero rostro en el programa informativo del CMLL, «CMLL Informa» del 31 de enero y anunció que trabajará con su nombre real. Debutará como tal en la función de Viernes Espectacular de Arena México de hoy 2 de febrero. Es junto con Hatanna Campeonas Femeniles de Parejas de Occidente.

También para Lucha Fiesta se añade otra lucha, donde Rhythm de JTO se une a Nanase para enfrentar a Chi Chi de Evolution y Bunny Oikawa de Ice Ribbon.

El cartel va como sigue:

CMLL/Lady’s Ring «Lucha Fiesta», 25.02.2024

Shin-Kiba 1st RING

-. Tabata vs Kohaku.

-. Rhythm y Nanase vs. Chi Chi y Bunny Oikawa.

-. Lucha especial por equipos del evento principal México vs. Japón: Luvia y La Jarochita vs. Unagi Sayaka y Mei Suruga