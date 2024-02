CM Punk: «WWE cambió cuando luché con The Rock»

The Rock fue quien puso fin al entonces histórico reinado de CM Punk como Campeón WWE de 434 días. En Royal Rumble, «The Great One» destronó al «Best in the World», que había vuelto a ser rudo debido a su rivalidad. En Elimination Chamber, el nuevo monarca defendería con éxito el título ante el mismo rival.

Fueron las dos únicas veces que lucharon pero aquello cambió el panorama de la WWE. Eso es lo que piensa 10 años después Punk, como expone en su reciente entrevista con TNT Sports mientras señala que el regreso de La Roca a la compañía es una buena noticia. Y avisa de que estará por ahí haciendo de las suyas.

«Creo que es fantástico. Hace diez años, yo era el tipo que luchaba contra The Rock cuando él regresó, y ahora, diez años después, él está regresando, y creo que el panorama ha cambiado por completo, ¿no crees? Ahora, WrestleMania dura dos noches, es aún más grande. Su regreso solo ayuda. Siempre digo que la marea alta levanta todos los barcos.

«Así que estoy feliz de que, aunque esté lesionado, todavía estaré un poco en la mezcla. Mi boca todavía funciona, así que todavía podré hablar un poco de basura. No sé si viste el inicio que hicimos en Las Vegas con Rock, Roman, Seth y Cody. Fue muy divertido y espero seguir haciéndolo mientras me recupero, porque siempre puedo hablar basura con los mejores. También amamos esa parte. Es la mejor parte. Es lo que hago.»

