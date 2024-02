Gunther defenderá ante Jey Uso: «No me preocupa»

El 19 de febrero, en WWE RAW, Gunther va a exponer el Campeonato Intercontinental ante Jey Uso. Lo hará después de que el 12 de febrero Imperium perdiera una lucha de tercias ante el samoano y The New Day. El exBloodline ha estado buscando este como su primer título individual mientras «The Ring General» pretende seguir haciendo historia como el reinante más longevo de todos los tiempos. Casi sería un combate para un Premium Live Event.

► Gunther defenderá ante Jey Uso

Un combate por el que Gunther no está preocupado, según expuso en WWE Raw Exclusive al término del programa de la marca roja de esta semana.

«Creo que objetivamente, tenemos que considerar la rivalidad con New Day. Todo esto es más bien una maratón que una carrera de velocidad. Pero sinceramente, New Day y Jey Uso son dos de los luchadores de equipos más exitosos en la historia de esta empresa, y hoy perdimos ante el mejor equipo. Está bien.

«La próxima semana, Jey Uso me desafiará por el Campeonato Peso Pesado Intercontinental. Será interesante. Porque esta vez, Jey no podrá compartir la carga del éxito. Jey confiará completamente en sí mismo, y se enfrentará a alguien que, a diferencia de él, ha logrado todo por su cuenta. Así que no estoy preocupado en absoluto».

Gunther es sin duda el favorito para salir victorioso de ese choque, pero veremos qué sucede la semana que viene. Jey Uso ha estado siendo impulsado durante meses y parece que últimamente está perdiendo un poco de fuerza, por lo que una derrota no le vendría nada bien, mientras que una victoria sería la mayor de su carrera individual.

¿Te gustaría que Jey Uso destronara a Gunther?

EXCLUSIVE: Intercontinental Champion @Gunther_AUT awaits the challenge of Jey Uso next week on #WWERaw. pic.twitter.com/btl4b5dnYW — WWE (@WWE) February 13, 2024