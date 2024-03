¿Por qué WWE permitió a Cody Rhodes usar malas palabras en Raw?

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, varias Superestrellas WWE habrían dejado ver tras bambalinas su malestar por el hecho de que The Rock sí puede usar palabras subidas de tono y hasta frases muy groseras para sus promos, tanto en televisión, como en redes sociales.

Y el resto de luchadores no pueden, so pena de recibir una gran multa de dinero, pues,r ecientemente, Nick Khan, Presidente de WWE, y otros ejecutivos, le enviaron un memorando a los luchadores recordándoles que sus shows son PG, es decir, dirigidos a niños, por lo que deben de tener cuidado con las palabras que utilizan en cualquier interacción pública. Entonces…

► ¿Por qué se le permitió a Cody Rhodes decir groserías en Raw?

Pero, en la más reciente edición de Raw, Cody Rhodes dijo un par de palabras fuertes, y hasta dijo que Dwayne tenía el síndrome del miembro viril pequeño, aunque, claro, en otras palabras. Por eso, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló por qué razón WWE le permitió a Rhodes usar esta frase. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Hubo un memorándum. Todos lo recibieron. Pero le dieron a Cody esta oportunidad de decir eso… porque sabían que tenía que regresársela a The Rock después de los ataques el viernes pasado en SmackDown. Pero, definitivamente, sí hubo un memo en torno a no usar palabras soeces.

«Lo escuché de varios tipos diferentes, y otros reporteros también lo han confirmado, así que no es cualquier cosa. Y a nadie más se le permite hacer eso, pero a Cody se le dio la oportunidad de hacerlo porque básicamente querían que siguiera siendo el bueno, el héroe, en esencia. Y si salía mal parado en esta promo, luego de que The Rock salió tan bien parado en Memphis con su concierto, pues, eso no es lo que ellos quieren».