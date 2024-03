Rikishi, padre de The Usos y Solo Sikoa, y tío de Roman Reigns y The Rock, pone en duda que Cody Rhodes termine su historia en WrestleMania 40. ¿Podría aparecer en el evento para ayudar a «The Tribal Chief» a vencer nuevamente a «The American Nightmare»?

► Rikishi de Cody Rhodes

«No veo que la historia vaya a terminar. Te diré por qué. Cuando hablo, esto no es algo que se haya pensado. Esto sale así como hacemos nuestro show cada martes. Esto viene fresco de la mente. Nada está escrito, nada se habla de antemano. No me entero de nada hasta que me lo traen. Una vez más, voy a hablar con la gente desde el punto de vista del entretenimiento y desde un factor de negocio. Desde el entretenimiento, sí, todos queremos ver al buen chico terminar la historia. Pero siempre tiene que haber los tipos que llenan los asientos, que pueden mezclarse con personas que son los favoritos de los fanáticos por el momento. ¿A dónde vamos si terminamos la historia con Cody y Roman? De acuerdo, los fanáticos están felices. Todos están felices. Pero, ¿a dónde vamos después de eso? Mientras que si en caso de que sigamos con la historia de The Bloodline, hay tantas formas en que puedes continuar, surgiendo de ese ángulo. Tantas otras ramificaciones que puedes tomar.

«Puede ser más adelante. Rock/Rock para cualquier lucha. Roman/Seth para cualquier lucha. Volver a una lucha de jaula. Probablemente hay un año entero, este ángulo puede continuar y continuar. Lo que genera ingresos para TKO. Genera ingresos para WWE. Aquí está lo bonito. Continúa atrayendo a los fanáticos al producto que ha estado aquí ahora por un año, ni siquiera un año aún con TKO. Así que tenemos que ver números. Tenemos que ver asientos llenos. Tenemos que ver que cada lugar al que vaya esta compañía, con estos cuatro tipos, necesita estar vendido. Puedo ver que este tipo de ángulo no necesita presentarse en ningún arena, coliseo. Necesita presentarse en todos estos grandes estadios de todo el mundo. Así que eso es lo que pienso.

«¿Quiero ver a Cody terminar la [historia]? Claro que sí. En un nivel personal, sí. Sí. Merece hacerlo. El legado y la dinastía de su familia, sí, es imprescindible. Pero al mismo tiempo, el tiempo lo es todo. ¿Cuántas veces vas a tener a The Rock y Roman Reigns? Dime tú, ¿los GOAT de todos los GOAT? Si alguien en esta industria me dice que nunca querría trabajar con The Rock o Roman, está mintiendo porque todo lo que estos chicos van a hacer, en primer lugar, es ayudar a ganarse respeto en tu nombre, y en segundo lugar, va a poner algo de dinero en tu bolsillo. Probablemente el mayor dinero que hayas tenido en tu bolsillo. Así que sí, creo que es una situación en la que todos ganan, incluso si Cody no cierra la historia en WrestleMania«.