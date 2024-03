Raquel Rodríguez fue removida del elenco activo de WWE

En el mes pasado, Raquel Rodríguez compartía sus problemas de salud relacionados con el Síndrome de Activación Mastocitaria que enfrentó durante su combate en Elimination Chamber: Perth, donde se la veía que no estaba al 100% (tras regresar apenas unos días antes a la acción), y Dave Meltzer agregó que incluso se había perdido una práctica, aunque valoró que haya podido participar dentro de la cámara de la eliminación.

► Raquel Rodríguez permanece fuera de acción por enfermedad

El síndrome de activación de mastocitos (SAM) es una condición caracterizada por síntomas alérgicos como urticaria, hinchazón, presión arterial baja, dificultad para respirar y diarrea severa, y fue lo que provocó que Raquel Rodríguez se ausentara mucho tiempo de las pantallas. Aunque volvió en febrero, la situación no mejoró y no ha vuelto a aparecer desde que participara en Elimination Chamber.

Recientemente, surgió un informe de PWInsider que menciona que Raquel Rodríguez ha sido retirado del elenco activo de la WWE. Si bien el motivo exacto de su ausencia aún no está claro, actualmente figura internamente en la misma situación de otras Superestrellas que también están fuera de acción.

Aunque se desconoce la razón exacta por la cuál Raquel Rodríguez ha sido removida de los planes, ya sea por lesión o por recurrencia de su enfermedad, se espera que tenga una pronta recuperación y pueda volver a la acción. Es preciso aclarar que la ausencia de la ex Campeona NXT de los listados internos no tienen ninguna relación con despido (aún sigue como Superestrella activa de Monday Night Raw), sino más bien con el hecho de que -momentáneamente- no se harán planes creativos para ella.