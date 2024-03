WWE SMACKDOWN 15 DE MARZO 2024 .— Tras ganar Royal Rumble, Bayley decidió desafiar a Iyo Sky por el Campeonato Femenil WWE, una decisión que fracturó al grupo Damage CTRL. Aunque Dakota Kai parecía estar de su lado, hace un par de semanas la traicionó. Ahora Bayley se dispone a destruir, una por una, a cada integrante de la facción, y la primera será Kai, quien deberá luchar a más del cien por ciento si quiere ser capaz de superar a la veterana. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee.

Desde noviembre pasado, Rey Mysterio había estado fuera de acción, pues fue sometido a cirugía en la rodilla debido a que Santos Escobar lo lesionó. Hace un par de semanas, reapareció para ayudar a la Latino World Order en su guerra contra Legado del Fantasma. Este viernes, el enmascarado volverá a hacer acto de presencia.

También estará presente The Rock, listo para calentar el ambiente aún más de cara a WrestleMania.

WWE SmackDown 15 de marzo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Dwayne Johnson «The Rock» hizo su espectacular nueva entrada al ring. Tremenda. Los rayos LED, el efecto de sonido, la silueta que forma en su entrada. Quien haya hecho esto merece un gran aumento.

► The Rock subió al ring y los fans enloquecieron, como siempre. Algo curioso: The Rock tiene un nuevo tema de entrada, ahora una versión modificada de su clásica canción. The Rock dijo que cada semana, normalmente, se burla de la ciudad en donde está, pero esta vez es diferente, pues ama Memphis, ya que cuando empezó a luchar, empezó aquí en Memphis. «Por fin, The Rock ha vuelto… ¡A CASA!»

► Luego, The Rock dijo que esta era la casa del blues, la casa de Elvis, así que iba a cantar una canción… Y volvemos a tener un concierto de The Rock en SmackDown.

► «The Rock va a venir a poner orden y darle su merecido a tu trasero rubio, Cody, y al payaso de tu mejor amigo. Voy a repartir golpes y quebrar espinas, o tal vez simplemente te daré una paliza con mi riñonera. Va a haber tanto drama que no tendrás otra opción más que llorarle a tu mami. La mami de Cody. Rock es un consentido de mamá».

► «Aquí va una historia sobre cómo nació Cody. Fue un error. Pobre Seth Rollins y cómo Becky Lynch es más popular que él y cómo Seth es una vergüenza. Ay, los llorones de Cody. Luego, The Rock destaca la banda que tiene consigo y dice que esta canción es sobre lo que les sucederá a Cody Rhodes y Seth Rollins en WrestleMania 40.

► The Rock luego dice que Rhodes no tendrá otra opción más que llorarle a su mamá. The Rock luego menciona a la mamá de Rhodes y llama a Cody un consentido de mamá. The Rock luego dice que esta es una historia sobre cómo nació Cody.

► The Rock luego dice que Cody resultó extraño y muestra a Stardust en la pantalla de video. The Rock luego bromea sobre Dusty Rhodes consumiendo drogas y usando condones baratos mientras dice que Cody fue un error.

► The Rock luego llama a Seth Rollins la encarnación viva de lo cringe. The Rock luego dice que no es de extrañar que la esposa de Seth sea más popular que él y amenaza con hacer desaparecer el título de Rollins.

► The Rock luego hace una broma sobre Ja Morant y dirige su atención hacia los llorones de Cody y dice que tuvieron que pagar en efectivo por sexo. The Rock luego dice que Cody sangrará y esas «lloronas» pueden llorar todo lo que quieran. The Rock luego dice que todos pueden besar su trasero. The Rock luego dice que hay líneas que no se cruzan y todos pueden besar el trasero de «The Final Boss».

► The Rock luego termina su canción y se pone serio al mencionar que Cody le dio una bofetada en SmackDown. The Rock luego dice que Cody había crecido algo de valor y estaba esperando ver cómo respondería Rhodes. The Rock luego critica a Cody por llorar. The Rock luego habló de «Mamá Rhodes» y dice que hará que Cody Rhodes y su familia paguen en WrestleMania 40.

► «Mamá Rhodes, ¡la sangre de tu hijo va a estar en este cinturón!», dijo The Rock.

► The Rock luego dice que el título se quedará con Roman Reigns y le dará su cinturón, cubierto de la sangre de Cody, a su mamá en WrestleMania. The Rock luego dice que susurrará en el oído de la mamá de Cody: «¿Qué puedo decir excepto que eres bienvenida?»

► The Rock finalizó el segmento al decir: «Si puedes oler… Lo que El Jefe Final está cocinando».

WWE SMACKDOWN 15 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Bayley vs. Dakota Kai ►1- WWE UNDISPUTED TAG TEAM CHAMPIONSHIP; SIX-PACK LADDER MATCH QUALIFYING MATCH: Cruz del Toro y Joaquín Wilde vs. Ángel Garza y Humberto Carrillo El Campeonato Mundial de Parejas Indisputabel WWE, que actualmente ostentan Finn Bálor y Damian Priest de The Judgment Day, se pondrá en juego en WrestleMania 40 en una lucha de escaleras de seis equipos. Este combate sirvió para determinar la clasificación de uno de estos equipos. La lucha comenzó con Angel y Humberto controlando la acción y aislando a Cruz Del Toro desde el principio. LWO intentó recuperarse en la lucha y se lanzó sobre sus oponentes fuera del ring. Del Toro conectó un moonsault desde la cuerda con impulso en Humberto y logró una cuenta de dos. Humberto luego tomó ventaja y llevó a Del Toro al suelo. Angel golpeó a Joaquín Wilde fuera de las cuerdas con un golpe sucio. Angel y Humberto empujaron a Del Toro desde la cuerda superior, haciéndolo caer al suelo. Del Toro intentó volver a la lucha con un Spanish Fly. Wilde regresó con una ráfaga de ofensiva. Wilde conectó un tornado DDT a Angel. Angel y Humberto tomaron el control de la lucha y obtuvieron la victoria con un movimiento en equipo sobre Wilde. El clímax de la lucha llegó cuando, con Wilde en apuros, Ángel y Humberto ejecutaron una combinación sincronizada de movimientos. La multitud quedó en silencio mientras el réferi realizaba el conteo de tres, confirmando la victoria para Ángel y Humberto. El equipo victorioso se levantó triunfante, mientras que los perdedores se retiraron del ring, derrotados pero seguros de que volverían con más fuerza en futuros enfrentamientos. El Final Martinete de Ángel y Humberto.

Contras La gente quería que ganara LWO.



► En la rampa de entrada, Kayla Braxton entrevistó a LA Knight, quien lanzó un reto a AJ Styles: «Atrévete a humillarme, te desafío». Como no apareció AJ Styles, LA Knight dijo que «AJ Styles no es lo suficientemente grande para este viaje».

► LA Knight luego siguió cuestionando a AJ Styles por no aparecerse aquí: «Pero AJ Styles sabe dónde encontrarme. En WrestleMania. Me adueñaré de tu trasero en WrestleMania». Eso fue lo último que dijo LA Knight, antes de ser atacado con un silletazo en la espalda.

► AJ Styles aceptó el reto. Es oficial: AJ Styles vs. LA Knight en mano a mano en WrestleMania 40.

► Se mostró tras bambalinas al Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan PAul, hablar con el gerente general de SmackDown, Nick Aldis. Le pregunta cómo será castigado Randy Orton por sus acciones la semana pasada. Logan dijo que Orton debería disculparse.

► Aldis le dijo que entonces le pidiera a Orton esa disculpa en persona. Y LA Knight aprovechó esto para atacar a Nick Aldis: «Tranquilo, sé que no puedes hacer su trabajo. Lo sé porque no me has encontrado un oponente para WrestleMania».

► Tras esto, se mostró un clip de Logan Paul anunciando que SummerSlam 2024 ser ealizará en Cleveland, Ohio.

► Tras bambalinas, Paul Heyman, Jimmy Uso y Solo Sikoa caminan por ahí. Kayla Braxton apareció y Jimmy Uso empezó a gritar y dijo que aceptaba el reto de Jey Uso para luchar en WrestleMania 40.

► Es oficial. Lucha de hermanos en WrestleMania 40. Jimmy Uso vs. Jey Uso.

►2- Randy Orton vs. Grayson Waller Hace dos semanas, Randy Orton se enojó porque Austin Theory y Grayson Waller se estaban burlando tras bambalinas viendo la repetición de cómo Logan Paul le dio un derechazo reforzado con su manopla en Elimination Chamber 2024, y le costó la lucha y su llegada a competir ante Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 40. Esam isma noche, Orton venció a Theory, y tuvo la ayuda de Kevin Owens cuando Theory y Waller lo querían golpear y hacerle el dos por uno. La semana pasada, en SmackDown, Owens y Orton lograron vencer a Theory y Waller, en una lucha algo interesante que abrió el show. La lucha comenzó con Orton y Waller enfrentándose. Logan Paul se unió a la mesa de comentarios. Waller aprovechó y golpeó a Orton en la esquina. Orton contrarrestó y golpeó a Waller.<br /> Ambos hombres fueron hacia afuera del ring y Orton arrojó a Waller hacia la zona del cronometrador. Waller ganó impulso al estrellar a Orton contra la mesa de comentarios. Orton se recuperó y estrelló a Waller sobre la mesa de comentarios. Theory distrajo a Orton, pero este esquivó a Waller y lo arrojó contra Theory. Orton golpeó a Waller con su DDT reforzado con ayuda de las sogas. Theory salvó a Waller de un RKO, pero Orton golpeó a Theory con su DDT reforzado. Orton conectó un RKO a Waller y consiguió la victoria. La lucha culminó con Orton asegurando la victoria después de un intenso intercambio de golpes y movimientos característicos. Con una ejecución impecable, Orton logró conectar su remate final sobre Waller, asegurando así la cuenta de tres y obteniendo la victoria en una emocionante confrontación. El Final RKO de Randy Orton.

Contras Nada negativo para resaltar.



►3- Santos Escobar vs. Dragon Lee Aunque la tuvo bien difícil, Dragon Lee reaccionó a un ataque tras bambalinas de Ángel Garza y Humberto Carrillo en el pasado SmackDown, pero en ese mismo show, el enmascarado venció a Ángel. Ahora, se enfrenta a Santos Escobar, quien volvió al ring luego de caer ante Carlito en uan Street Fight el primero de marzo.

Contras



►4- WWE UNDISPUTED TAG TEAM CHAMPIONSHIP; SIX-PACK LADDER MATCH QUALIFYING MATCH: Elton Prince y Kit Wilson vs. Pete Dunne y Tyler Bate El Campeonato Mundial de Parejas Indisputabel WWE, que actualmente ostentan Finn Bálor y Damian Priest de The Judgment Day, se pondrá en juego en WrestleMania 40 en una lucha de escaleras de seis equipos. Este combate sirvió para determinar la clasificación de uno de estos equipos.

Contras



►5- Bayley vs. Dakota Kai Bayley creía que Dakota Kai estaba de su lado, pero hace dos semanas, Kai atacó brutalmente a Bayley y se volvió a unir a las japonesas de Damage CTRL, cuando Kai y Bayley lucaban ante Asuka y Kairi Sane. Todo era un plan fríamente calculado, para darle esperanzas a Bayley de que no estaba sola, y al traicionarla, darle un golpe psicológico, moral y emocional mucho más terrible que cualquier golpe físico. Pero, esto no fue todo, pues hace dos semanas, Bayley fue brutalmente atacada por Kai. Bayley casi lloró en entrevista con Kayla Braxton la semana pasada porque dijo estar completamente sola.

Contras