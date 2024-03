Roderick Strong: «Mi confianza está al nivel 10»

Roderick Strong nunca ha sido un luchador que destacara por su trabajo con el micrófono. Allá donde fue ha sido uno de los mejores en los encordados -es uno de los favoritos de quien escribe estas líneas- así que tampoco le hizo falta ser un progidio en las promos, aún defendiéndose bastante bien en ellas cuando ha tenido que hacerlo. No obstante, de un tiempo a esta parte sí ha estado brillando en ese sentido en AEW. Ya no solo por sus gritos –¡ADAM!– sino por sus discursos e intercambios.

► La confianza de Roderick Strong

Y ello se puede explicar sabiendo que su confianza está al máximo, como el Campeón Internacional explica en Rock95:

«[Mi nivel de confianza está en] un 10. Ayuda trabajar con un montón de personas que sienten lo mismo que tú, son tan apasionadas como tú y quieren hacer las cosas lo mejor posible. No estoy diciendo que otras personas no lo hagan, pero desde mi experiencia personal, rodearme de las personas adecuadas, lo cual hice, realmente abrió eso.

«Todos nos alimentamos mutuamente y ayudamos a crear diferentes ideas entre nosotros. Así que, es una de esas cosas que ahora, es una locura pensar en ello. Hace diez años, habría dicho, ‘Dios mío, no, no, no, no, no, necesito más tiempo para prepararme para esto, aquello. No estoy seguro.’ Ahora, no importa la situación en la que me encuentre, siento que puedo sacarle el máximo provecho«.

También podemos señalar que tuvo más tiempo para trabajar en ello mientras estuvo lesionado del cuello, de lo cual hablaba no hace mucho apuntando que todo lo relacionado con el «Neck Strong» le hizo crecer como luchador. Hoy, Roderick Strong está en uno de sus mejores momentos.