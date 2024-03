WWE RAW 11 DE MARZO 2024 .— Vaya que Shayna Baszler y Zoey Stark han hecho méritos para lograr una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Hace un par de semanas superaron a Candice LeRae e Indi Hartwell. La semana pasada vencieron a las exmonarcas, Katana Chance y Kayden Carter. Ahora llegó el momento para que enfrenten a las Campeonas de Parejas, las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) con el título en juego. Conociendo a las cuatro, se espera que la violencia alcance niveles elevados. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Toyota Center, en Houston, Texas.

Becky Lynch y Liv Morgan han intervenido en las luchas que cada una de ellas ha tenido con Nia Jax, lo cual, además de no dar buenos resultados para ninguna, ha generado tensión. La semana pasada terminaron discutiendo en vestidores, así que ha sido programado un mano a mano entre ambas para este lunes.

El retador de Gunther para enfrentarlo por el Campeonato Intercontinental WWE será definido por medio de un Gauntlet Match. Los participantes son Ricochet, Chad Gable, Sami Zayn, Bronson Reed, Shinsuke Nakamura y JD McDonagh. ¿Quién de ellos llegará a WrestleMania para enfrentar al invencible austriaco?

Drew McIntyre abrió el programa y llegó para hablar de Seth Rollins para decirle que era un «adicto a los reflectores» al aceptar ser parte del evento estelar de la noche uno de WrestleMania.

También se refirió al hecho de haber derrotado a Cody Rhodes y se jactó de haber sacado de combate a CM Punk. Luego, se refirió a las acciones de The Rock y les hizo saber a Cody Rhodes y Seth Rollins que no deben tener nada que ver en el asunto.

Luego, se dijo a sí mismo que la directiva lo ve como un campeón en el que la compañía puede invertir.

Rápidamente llegó Seth Rollins, quien lo hizo callar. Luego, le hizo saber a Drew que ha captado su atención y le pidió que le conecte otra Claymore en su cara, poniéndose en bandeja de plata inclusive. Sin embargo, Drew no hizo nada pero le recordó las palabras que él le dijo el año pasado en torno a olvidarse de The Bloodline, a la vez que le hizo saber que también debió hacer lo mismo y se enfoque en su título, pero no le hizo caso.

Seth le dijo a Drew que le recordaba un poco a CM Punk, diciéndole que era el hipócrita más grande del mundo hasta que lo conoció. De hecho, le recordó que sus últimas victorias han sido con ayuda de The Bloodline y le dijo que a él le encantaría pedirle ayuda a ellos en WrestleMania 40, aunque le advirtió que no lo conseguirá porque en la noche 1 de WrestleMania los derribará junto a Cody Rhodes.

Drew le dijo a Seth que no iba a caer en su provocación y que esperará para derrotarlo en WrestleMania, donde importa. Seth le dijo que Drew era la menor de sus amenazas.

Vimos un video promocional de Chad Gable y su cruzada por volver a enfrentar a Gunther, para derrotarlo de una vez por todas.

1. Becky Lynch vs. Liv Morgan Tras interferir en los asuntos de la otra, ambas empezaron este combate forcejeando de manera agresiva, hasta que Liv encontró una apertura, aunque falló el Oblivion. Becky quiso contraatacar, pero Liv esquivo y replicó con un tope. Tras el comercial, Becky contraatacó, y con un Suplex cruzado, sacó a Liv fuera del ring, donde continuaría su dominio. Becky quiso liquidarla en el borde del ring, pero Liv aguantó y forcejeó antes de arrojar a su rival contra el piso con un bombazo, fuera del ring; sin embargo, no le sirvió para la victoria. Becky sorprendería a Liv con el Manhandle Slam, pero esta se salvó al caer fuera del ring. Liv intentaría someter a Becky con una palanca al brazo, pero esta se liberó al intentar sorprenderla con un toque de espaldas. Liv conectaría el Oblivion, pero Becky se salió y no hubo conteo. Al volver al ring, Liv quiso liquidar, pero esta falló y Becky aprovechó el descuido. El Final Manhandle Slam de Becky Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate y gran actuación de ambas.

Contras El inicio fue lento.

Contras El inicio fue lento.



Tras el combate, Rhea Ripley llegó para encarar a su retadora, aunque Liv le hizo saber que le va a quitar todo.

Rhea cuestionó a Becky las razones por las cuales va a luchar en WrestleMania y le hizo saber que intenta demostrar que era la mejor, pero que no será suficiente para ella y que seguramente buscará alguna excusa para derrotarla. Rhea le dijo a Becky que espera verla al 100% en su combate, y que si no logra derrotarla, será una decepción.

Becky le dijo a Rhea que quizás tal vez hayan sembrado dudas en ella, pero cuando la gente duda de ella, ella se crece y si es que tiene que ir contra el mundo entero, lo hará.

Adam Pearce y Nick Aldis anunciaron que The Judgment Day defenderán sus Campeonatos en Parejas en una lucha de escaleras que involucra a otros cinco equipos, quienes se ganarán su derecho en las siguientes semanas.

Evidentemente, los miembros de The Judgment Day no estaban nada contentos con el anuncio y Bálor dijo que quería hablar con los gerentes generales.

2. Maxxine Dupri e Ivy Nile vs. Candice LeRae e Indi Hartwell Sin que tuvieran presentación, la acción inició un tanto trabada, y Maxxine intentaba dar unos buenos golpes sobre Indi, pero el público apenas reaccionaba. Candice apareció en defensa de su compañera y le hizo saber a Maxxine que no pertenecía aquí. Eso sacó de foco a Maxxine e Indi aprovechó para derribarla, mientras dejaban a Ivy fuera de combate. El Final Patada de Indi sobre Maxxine y cuenta de tres. Valoración 1.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada, quizás conduzca a algo bueno después.

Contras Muy flojo.

Contras Muy flojo.



Los miembros de The Judgment Day llegaron para reclamarle a Pearce y Aldis y le dijeron que ya han probado ser los mejores. Ellos dijeron que la idea surgió de The Miz y R-Truth, y este último apareció. Priest pidió un combate contra ellos.

Michael Cole llegó al centro del ring para entrevistar a Cody Rhodes y este explicó el motivo por el cual le dio el bofetón a The Rock cuando fue consultado.

Cole le preguntó a Cody por qué aceptó el combate y le hizo saber que fue Rollins el que aceptó, y luego empezó a sembrar dudas en Cody en torno a si debía confiar en Seth. Cody le dijo que las personas cambian, incluido el propio Michael Cole, o Jey Uso.

Cody dijo que respetaba a Seth Rollins y estaba contento de ir a la batalla con él. Luego, decidió responderle la pregunta que no pudo hacerla hace varias semanas al propio Cole, diciendo que no estaba nervioso ni nada y que su historia ya no se trata solo de Roman Reigns y su título, sino de la gente y de todos quienes han estado pendientes de él.

Cody mencionó la historia de una niña, y también de su hermana y de su madre, mientras se mostró muy emotivo diciéndole que solo a su madre puede ofrecerle lo que ya no puede ofrecerle a su padre. También se acordó de su esposa, quien lo ha apoyado, así que la historia ya no solo se trata de él.

Cody dejó una advertencia al Jefe Tribal y le dijo a Cole que por primera vez él mencionará en WrestleMania que por primera vez un Rhodes será Campeón Mundial y que Cody Rhodes finalizará su historia.

Tras bastidores, Becky y Liv se dieron la mano, pero Nia Jax apareció de la nada y atacó a ambas.

3. Campeonato Femenil de Parejas WWE: The Kabuki Warriors vs. Shayna Baszler y Zoey Stark Las retadoras tomaron la iniciativa y rápidamente buscaban la cuenta de tres. Asuka intentó responder con patadas, y luego contaría con la ayuda de Kairi. Sin embargo, las retadoras se recuperarían y sacarían a sus rivales fuera del ring. Zoey buscaba aprovechar el ímpetu que llevaban, pero Kairi aguantó el forcejeo y logró derribar a su rival con un doble pisotón, aunque no pudo conseguir la victoria. Asuka reingresaría para sorprender a Shayna y hacerse cargo de Zoey, quien no pudo lograr su Z360. Kairi ingresó y fue dominada por sus retadoras, recibiendo el Z360, pero fue salvada por Asuka. Sin embargo, Shayna quiso aprovechar que Kairi estaba diezmada y logró aplicarle el Kirifuda, pero Kairi se liberó. Dakota impidió un daño mayor al tomarle del pie a Shayna y esta se distrajo, lo cual fue aprovechado por la pareja campeona. El Final Insane Elbow de Kairi sobre Shayna. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Las retadoras dieron batalla.

Contras



Andrade llegó a la guarida de The Judgment Day, pero Rhea le dijo que Dominik no estaba, aunque prometió hablar de negocios con él a su regreso.

4. R-Truth vs. Damian Priest Priest llegó para apalear a Truth, pero este logró tomar un segundo aire cuando llegaron los de DIY, y en la distracción, Priest no pudo embestir a su rival y se estrelló contra el poste, lo cual fue aprovechado por Truth. Tras el comercial, Truth recurrió a la ofensiva típica de John Cena, y sometió a su rival, logrando incluso aplicarle el STF, pero llegaron Bálor y McDonagh y lo distrajeron, obligándole a lanzarse en plancha. Priest aprovecharía la situación una vez que su rival regresó al ring. El Final South of the Heaven de Priest. Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena reacción del público.

Contras El resultado no iba a ser distinto.

Contras El resultado no iba a ser distinto.



Los miembros de The Judgment Day continuaron atacando a Truth, Ciampa y Gargano al concluir el combate.

Becky Lynch desafió a Nia Jax a una lucha de última mujer en pie para la próxima semana.

Jey Uso llegó al ring para referirse a su hermano Jimmy, recordándole que llegó a Raw para buscar un nuevo comienzo, pero The Bloodline y Jimmy no lo dejan en paz. Por consiguiente, planteó un combate contra su hermano en WrestleMania y le dijo que acepte para poder patearle el trasero.

5. Gauntlet Match: Ricochet vs. Bronson Reed vs. Chad Gable vs. Shinsuke Nakamura vs. JD McDonagh vs. Sami Zayn Ricochet y JD iniciaron la acción y ambos se enfocaron en sacar a su rival fuera del ring, alternándose la acción según el sitio, aunque eventualmente tuvieron que volver para evitar el conteo del réferi, y JD fue quien se mantuvo en control. Ricochet se recupeararía con algunos ataques aéreos, aunque JD también mostró lo suyo al bloquear los ataques de su rival. Ricochet recuperaría el control y conectaría el Recoil, pero JD resistió y aprovechó un descuido para aplicarle un piquete a los ojos y continuar el castigo sobre su rival. Sin embargo, el ex Campeón Intercontinental lograría resistir y obligar fallar a su rival para conseguir eliminarlo con un Shooting Star Press. Bronson Reed fue el siguiente y Ricochet no esperó a que llegara al ring montando una serie de ataques rápidos. Al volver al ring, Reed recurriría a su fuerza para intentar la victoria, pero Ricochet era muy incisivo, aunque se confió demasiado y Reed lo castigó antes de eliminarlo con un Tsunami. Sami Zayn fue el siguiente en aparecer y se lanzó con todo sobre Reed, pero este se mostró superior y continuó castigando a Sami. Sin embargo, el ex Campeón Intercontinental se vio los modos de sobreponerse a un forcejeo y sorprender a Reed con un Sunset Flip para lograr la cuenta de tres. Shinsuke Nakamura fue el siguiente, pero Reed decidió desquitarse de Sami y rematarlo con un Tsunami, pese a estar eliminado. Nakamura intentó el Kinsasha, pero Sami lo esquivó y casi lo sorprende con una enredadera, aunque eso enfureció más al japonés, quien empezó ahora sí a castigar a Sami afuera. Tras el último comercial, ambos estaban dándose con todo y Nakamura logró resistir un Blue Thunder Bomb, pero no pudo con el Heluva y consiguió finalmente eliminar al japonés. Chad Gable llegó y le permitió a Sami recuperarse para poder afrontar este último tramo, y empezó conectando varios suplexes, pero Sami logró zafar un intento de Ankle lock. Además, logró utilizar sus piernas para enviar a Gable contra las escaleras metálicas, con lo cual tuvo un respiro. Tras la última pausa, la acción fue de ida y vuelta, con Gable con un poco más de control teniendo en cuenta que estaba fresco, aunque Sami lograba resistir el castigo, e incluso encontró la oportunidad de aplicar un exploder. Gable insistía con el Ankle Lock, que Sami resistía e incluso tuvo una oportunidad cuando Gable falló un Moonsault. Sami conectó el Heluva, pero se demoró en el conteo y casi se vio sorprendido por su rival. Gable tomaría un segundo aire y conectaría un Suplex y aplicaría un Ankle Lock. Sin embargo, Sami revirtiría y parece que hubo algo de polémica. El Final Enredadera de Sami y cuenta de tres. Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. En especial el último tramo.

Contras



Tras el combate. Sami quiso consolar a Gable, pero este no se hallaba. Gunther apareció para encarar a Sami antes de la conclusión del programa.