Mercedes Moné: «No es mi deber, pero nací para ello»

Mercedes Moné está a punto de volver a la lucha libre profesional después de muchos meses lesionada y con todos los fanáticos deseando recibirla nuevamente. También la compañía donde va a trabajar, que se espera que sea AEW -veremos si también anda probando las mieles de otras, volviendo a NJPW, aprovechando la relación con el CMLL, o incluso adentrándose en la escena independiente- o las luchadoras y luchadores con los que va a trabajar. Todos estamos ansiosos por que regrese.

Y cuando lo haga, tan solo con su presencia, estará elevando la división femenil de la casa Élite. Como antaño hiciera en WWE. Como también hizo en STARDOM. «The CEO» explica en Kick Rocks que esa no es su responsabilidad pero sí es para lo que ha nacido. ¿Y quién va a llevarle la contraria?

«No me gusta presionarme de esa manera. No siento que sea una responsabilidad cuando es mi sueño y lo que amo porque no es una responsabilidad, es lo que tengo que hacer. Es para lo que nací. Es mi único propósito. Es lo que estoy persiguiendo hacer. La igualdad en este negocio, hacer que este negocio sea seguro y respetado para las mujeres. Va más allá de eso.

«¿Responsabilidad? Puedes ponerla sobre mí, pero es mi objetivo. Es lo que he estado persiguiendo. Es lo que me hace tan apasionada por este negocio y me hace perseguir estos sueños que a veces crees que no son posibles. Déjame ver si se puede hacer. Si nadie lo va a hacer, yo lo haré, o intentaré.»