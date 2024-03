Mercedes Moné: «Irme de WWE cambió mi vida a mejor»

Hubo un tiempo en que parecía impensable que Sasha Banks se fuera de WWE pero lo hizo en 2022 para dar a luz a Mercedes Moné. En la actualidad, está a punto de unirse a AEW, donde haría su debut en el especial Big Business del 13 de marzo de 2024, después de haber terminado su aventura de 2023 en NJPW y STARDOM. ¿Cómo ve dos años después la decisión que tomó de abandonar la que durante toda su carrera había sido su casa?

► El adiós de Sasha Banks a WWE

«Esa es una pregunta enorme. De verdad creo en el universo, no solo en mí misma, sino también en un poder superior de luz que me envuelve. Algo dentro de mí me dijo que necesitaba hacer esto y defenderme a mí misma. Fue una decisión muy difícil porque la lucha libre en la WWE ha sido toda mi vida. La gente no lo sabe, ha sido toda mi vida. Es la decisión más difícil que he tenido que tomar en toda mi vida, pero también la más orgullosa.

«Es increíble, porque no estaría aquí sentada, viviendo la mejor versión de mi vida y logrando ser todo lo que siempre he soñado, y más. Me emociona tanto porque ese momento cambió mi vida entera para bien. Estoy muy agradecida por ese momento. Estoy muy orgullosa de mí misma. Estoy tan orgullosa de Trinity, de lo fuertes que fuimos. Todos querían hablar al respecto. Todos querían actuar como si estuvieran en la habitación. Todos actuaron como si estuvieran allí, o trabajaron allí, o estuvieron detrás del escenario, o sabían lo que sucedió, o sabían lo que se dijo.

«Todo lo que sé es que lo manejé como una CEO, como la jefa que soy, con la cabeza bien alta. No puedo decir más que cosas increíbles sobre la WWE. Estoy muy agradecida por la carrera que me dieron, los fanáticos que me dieron, la vida que me dieron. Los sueños que me dieron. Tantos sueños. Tuve la oportunidad de perseguirlos y vivirlos todos. Tengo mucho más por hacer. Tengo mucho trabajo pendiente en la lucha libre en muchos lugares«, expresa Mercedes en Kick Rocks Wrestling.