WWE SMACKDOWN 8 DE MARZO 2024 .— Una de las rivalidades más frenéticas en SmackDown es la que sostienen los grupos The Pride y The Final Testament. Hace un par de semanas, cuando los Street Profits enfrentaron a los Authors of Pain, Karrion Kross atacó de manera brutal a Bobby Lashley, utilizando una silla como arma. Lashley ya está casi recuperado, y este viernes regresará para buscar venganza mediante un mano a mano con Kross. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el American Airlines Center, en Dallas, Texas.

Cody Rhodes y Seth Rollins estarán presentes para contestar el desafío de Roman Reigns y The Rock para un duelo de parejas en la primera noche de WrestleMania.

Además, se espera la presencia del Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro