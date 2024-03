Tiffany Stratton: «SmackDown vive en Tiffy Time»

«Siendo tan nueva en la lucha libre, mi confianza definitivamente era algo que no estaba tan sólido como ahora. Realmente no sabía qué estaba haciendo al principio, y ahora he tenido tantas luchas en televisión, frente a multitudes en vivo, que siento que ahora estoy verdaderamente segura de mí misma y sé quién soy en el ring«. Durante su reciente entrevista en WWE’s The Bump, Tiffany Stratton se decía más confiada que nunca después de Elimination Chamber.

► «SmackDown vive en Tiffy Time»

Tan confiada que también dedicó un mensaje a la división femenil de SmackDown:

«Cuando llegué por primera vez a SmackDown, sí, abofeteé a algunas chicas, y tuve que dejar mi marca en SmackDown. Tenía que mostrarles a estas chicas que hablo en serio, y ahora SmackDown funciona según el Tiffy Time, así que eso es exactamente lo que hice.

«Antes, cuando estaba en NXT, estaba un poco nerviosa por ser llamada a Raw y SmackDown, solo porque es una nueva lista, está frente a una audiencia más grande. Pero sinceramente siento que encajo perfectamente con todas las chicas.

«Me gustaría decirles a todas ustedes mujeres que SmackDown se rige por el Tiffy Time, y yo soy el centro del universo de SmackDown«.

Veremos qué sucede en el nuevo episodio de SmackDown y cómo sigue el camino de Tiffany Stratton hacia WrestleMania 40. Algún día estará en el magno evento luchando por títulos, como campeona, quizá incluso siendo estelar del mismo, pero no este año. Aún así, desde el principio está siendo empujada y será interesante descubrir si tiene o no una lucha. Cabe mencionarse que recientemente Bianca Belair la mencionaba en relación a WM.

¿Qué te parece hasta ahora Tiffany Stratton?