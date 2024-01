Raquel Rodríguez no tiene una lucha en WWE desde el 3 de diciembre y hasta ahora no se conocía el motivo. En una reciente publicación en redes sociales, la guerrera de raíces mexicanas revela que está lidiando con un problema de salud y que no quiere estar en la programación debido a los síntomas.

► El diagnóstico de Raquel Rodríguez

«¿Qué tal, chicos? ¡Feliz Año Nuevo! En resumen, el año pasado publiqué un video sobre ser una Superestrella de la WWE con eccema. En el mes de diciembre, empeoró progresivamente y me diagnosticaron algo llamado Síndrome de Activación Mastocitaria. Básicamente, estaba roja, hinchada, pasaban muchas cosas en esta área [señala su rostro] físicamente. Me impidió hacer las cosas que amo, como viajar, ir al gimnasio y luchar. Tampoco quería estar frente a la cámara. No quería mirarme en el espejo. Entiendo que todas esas cosas pueden afectar a alguien, tanto emocional como mentalmente, pero gracias a Dios regresé a Texas cuando lo hice porque tuve el mejor sistema de apoyo del mundo en ese momento, que es mi familia. Estoy muy agradecida con ellos y por todo lo que han hecho por mí, y también a ustedes, quienes me han enviado mensajes amables y me han recordado que no tenía que pasar por esto sola.

«Así que a cualquiera que haya estado luchando o haya tenido que celebrar la temporada navideña de manera un poco diferente este año, solo quería decirles que recuerden darse un poco de compasión y gracia por las cosas que no comprenden y las cosas que no pueden controlar. La vida puede ser realmente difícil a veces y puede lanzarnos estas curvas locas. Sé que sienten que van a durar para siempre, pero les prometo que no lo harán. Esto va a pasar. Así que entremos en el 2024 recordando ser amables con los demás y ser amables con nosotros mismos. No puedo esperar para ver qué va a suceder este año«, dice Raquel.

El Síndrome de Activación Mastocitaria (SAM) es una afección en la cual el paciente experimenta episodios repetidos de los síntomas de anafilaxia, síntomas alérgicos como urticaria, inflamación, presión arterial baja, dificultad para respirar y diarrea grave.

wwe superstar raquel rodriguez on why she hasn’t been on wwe programming recently and what she has been going through 🤍#WWE #RaquelRodriguez pic.twitter.com/Il7XnRvLT5 — 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) January 2, 2024