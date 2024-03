Jey Uso: «Solo Sikoa está del lado del ‘Yeet'»

Jey Uso no cree que Solo Sikoa vaya a estar del lado de Jimmy Uso cuando ambos se enfrenten en WrestleMania 40.

El hermano pequeño de The Usos lleva año y medio en el elenco principal como un integrante de The Bloodline y hasta ahora, salvo algunos momentos de duda, se ha mostrado fiel a la facción, en especial a Roman Reigns.

► Jey Uso de Solo Sikoa

«Es Solo. Está en modo ‘yeet’. Confía en mí. No le va a decir a Jimmy, pero está totalmente metido en eso del ‘yeet’. [Imitando una llamada telefónica]. ‘¿Todo bien por allá? Yeet.'», dice Jey en Battleground.

Sikoa no es hombre de muchas palabras, prefiere que Paul Heyman hable por él y expresarse a través de los golpes. Y cualquiera pensaría que ayudará a Jimmy a vencer a Jey en el gran evento. No obstante, veremos qué sucede en abril.

Por otro lado, no está claro si Solo Sikoa va a tener su propia lucha en WrestleMania. Probablemente no sea así pero sí aparezca en varias ocasiones durante el show, tanto para ayudar a Roman Reigns y The Rock en la Noche 1 como a Roman en la Noche 2 contra Cody Rhodes.

