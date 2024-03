Cuando The Usos atacaron a Roman Reigns a mediados de 2023 parecía que The Bloodline estaba por quedar destruida pues entonces se quedaba solo «The Tribal Chief» y Solo Sikoa. Ya no había una facción. En todo caso un trío si se tiene en cuenta a Paul Heyman, el consejero especial del Campeón Universal Indiscutible de WWE. No obstante, posteriormente Jimmy Uso regresó con su primo y su hermano pequeño al tracionar a Jey Uso. El Linaje volvía a pesar de la pérdida de este para unos cuantos meses después verse fortalecido inesperadamente con The Rock.

► The Bloodline sin Jey Uso

The Bloodline sigue siendo The Bloodline. Aunque Jey Uso no lo considera así. Aún con «The Great One», no puede serlo si no cuenta con él.

«Nosotros somos The Ones, nosotros somos The Bloodline. Ya sea que estemos separados o no, ahora somos simplemente así de buenos y la gente tiene que elevarse. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir sumando más. The Bloodline está en nuestra sangre. Vamos a seguir haciéndolo. The Bloodline trajo el drama, trajo lo teatral, trajo el ‘cine’. Siento que yo fui el corazón de The Bloodline. Pueden añadir a The Rock. Pueden añadir a todos. No será The Bloodline hasta que Jey Uso regrese«, dijodurante una reciente aparición en el pódcast Battleground.

Por lo que parece, Jey Uso tiene la intención de regresar a The Bloodline. ¿Quizá como el nuevo «Jefe Tribal»?

Mientras tanto, la saga continúa con él enfrentando a Jimmy Uso en WrestleMania 40 (la lucha todavía no se ha anunciado), Roman Reigns y The Rock uniéndose contra Cody Rhodes y Seth Rollins en la Noche 1 del magno evento y Reigns vs. Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible de WWE en la Noche 2.