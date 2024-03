Jimmy y Jey Uso tienen el récord de reinado más largo del campeonato en parejas con 622 días, y han logrado múltiples títulos de la división a lo largo de sus carreras; sin embargo, desde el año pasado tomaron caminos separados y el primero le ha costado sendas oportunidades titulares a su hermano, generándose finalmente la rivalidad entre ambos, oficializándose el combate para WrestleMania 40, que se se llevará a cabo en tres semanas.

► Rikishi está de acuerdo en ver a Jimmy y Jey Uso luchar

Si bien está claro el papel que tanto Jimmy como Jey Uso adoptarán en este combate entre hermanos, y con ello evidentemente el apoyo del público se volcará hacia el lado del «Main Event»; no obstante, existe alguien que sin duda va a estar en una situación difícil. Nos referimos al miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, quien es padre de Jimmy y Jey, y evidentemente no sabe a quién apoyar, aunque apoya la idea de que este combate se dé.

Durante la reciente convención de For The Love of Wrestling, Rikishi dio su opinión sobre ver a sus hijos Jimmy y Jey Uso enfrentarse en WrestleMania 40. El miembro del Salón de la Fama WWE señaló que este combate sería un momento histórico para su familia y un regalo para los fans. Rikishi tampoco parecía muy preocupado porque sus hijos se vayan a dar con todo en el ring y está feliz de que ambos tengan esta oportunidad.

«Te digo que no es difícil para mí. Como padre, los he visto pelear toda su vida. La única diferencia es que pelean juntos y les pagan por ello».

En medio de los rumores de que Rikishi sería el réferi especial para el combate entre Jimmy y Jey Uso, este dejó la puerta abierta cuando en su podcast mencionó el hecho de que algo le falta a la lucha que disputarán sus hijos.

«Creo que será un buen combate para WrestleMania, pero solo falta una pieza en ese combate«.