Swerve Strickland quiere a Drew McIntyre en AEW

«Para mí es muy importante tener un nuevo contrato.(…) En este momento no hay nada que pueda decir. Puedo decir que me estoy divirtiendo. Puedo decir que tengo la intención de seguir divirtiéndome y estoy en mi mejor momento. Soy más joven de lo que todos creen porque he estado aquí por mucho tiempo. Me quedan años por delante. De todas formas, seguirán viendo a Drew McIntyre luchando. Puedo decir «o Drew Galloway» y eso llamaría la atención de todos». Esto decía recientemente Drew McIntyre.

► ¿Drew McIntyre en AEW?

«The Scottish Warrior» todavía no ha renovado su contrato con WWE y Swerve Strickland cree que encajaría a la perfección en AEW. No está realmente claro si esta es una opción real. Cualquiera pensaría que McIntyre tiene la intención de continuar en su compañía actual pero que quiere hacerlo en sus propios términos y que no está valorando seriamente ninguna otra opción. Aún así, «The Realest» comparte su deseo de verlo en la casa Élite mientras habla en Bootleg Kev. Ambos nunca han compartido el cuadrilátero.

«Me encantaría ver a Drew McIntyre aquí. No puedo hablar sobre su situación contractual, pero he oído que no está del todo… Creo que Drew McIntyre puede trabajar en cualquier parte del mundo. Ya lo ha demostrado antes. Por eso WWE lo quería de vuelta tan desesperadamente, por la transformación que logró, ya que puede trabajar en cualquier lugar y con cualquier persona. Sería una gran adición para AEW.»

Probablemente nadie duda de que Drew McIntyre tendría éxito allá donde fuera. Y sería realmente interesante verlo no solo en AEW sino en NJPW u otras compañías después de 7 años dedicados a la WWE. No obstante, de nuevo, esto no parece que vaya a suceder. Y es igualmente comprensible que quiera continuar siendo una Superestrella.