Llegamos a la tercera semana de marzo con el arranque de una competencia que se está volviendo toda una tradición dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre; de esto daremos cuenta en «Mirada Semanal CMLL» y de más información.

► Mirada Semanal CMLL

Esta semana fue de cierta calma ya que no se disputó título alguno y varios de los elementos del CMLL cumplieron algunos otros compromisos previamente acordados. Sin embargo, hubo varias emociones con el arranque del Torneo Increíble de Parejas donde los primeros finalistas fueron Máscara Dorada y Rocky Romero y la presentación de una tercia sensación.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 15/marzo/2024

Hechicero logró un acoplamiento perfecto con Volador Jr. y Atlantis Jr. en el encuentro semifinal de la noche. Sensacional victoria la que han logrado sobre Averno, Templario y Titán.

Rocky Romero y Máscara Dorada se llevaron la victoria en la primera fase del Torneo Increíble de Parejas. Flip Gordon y Ángel de Oro fueron eliminados, pero “Azúcar” y Dorada terminaron a golpes.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Halcón Suriano Jr. y Leono vencieron a Emperador Jr. y Platino Kid (10:35).

2) Guerrero Maya Jr., Pegasso, Stigma derrotaron a Cancerbero, Luciferno, Virus (13:55).

3) Magia Blanca, Magnus, Rugido vencieron a Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible (12:47).

4) Relevos Increíbles: Atlantis Jr., Hechicero, Volador Jr. derrotaron a Averno, Templario, Titán (11:52).

5) Torneo Increíble de Parejas – Campal: Akuma y Rocky Romero vencieron a Ángel de Oro y Gran Guerrero (2:28)

6) Torneo Increíble de Parejas – Cuartos de Final: Ángel de Oro y Flip Gordon derrotaron a Euforia y Gran Guerrero (6:02)

7) Torneo Increíble de Parejas – Cuartos de Final: Máscara Dorada y Rocky Romero vencieron a Akuma y Dulce Gardenia (6:47)

8) Torneo Increíble de Parejas – Semifinal: Máscara Dorada y Rocky Romero derrotaron a Ángel de Oro y Flip Gordon (8:30). Dorada y Romero avanzaron a la final del 29 de marzo.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 16/marzo/2024

Luego de un gran choque de Amazonas, La Catalina y Marcela lograron llevarse el triunfo en la ronda definitiva con plancha y lanza sobre Reyna Isis y Amapola, respectivamente.

Esfinge, Star Black y Fugaz demostraron que La Fuerza Tapatía es una de las mejores tercias de la actualidad sometiendo a Hijo del Villano III, Magnus, Zandokan Jr.

Volador Jr. y Mascara Dorada pusieron punto final a este combate superando a Bárbaro Cavernario y Templario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Diamond, Novato, Rayo Metálico vencieron a Grako, Multy, Sangre Imperial

2) Match Relámpago: Alom derrotó a Infarto

3) Difunto, Felino Jr., Misterioso Jr. vencieron a Astral, Fuego, Hombre Bala Jr.

4) La Catalina y Marcela derrotaron a Amapola y Reyna Isis

5) Esfinge, Fugaz, Star Black vencieron a Hijo del Villano III, Magnus, Zandokan Jr.

6) Máscara Dorada y Volador Jr. derrotaron a Bárbaro Cavernario y Templario

.

• Domingo Familiar de Arena México – 17/marzo/2024

Los Dulces AtrapaSueños finiquitaron este gran encuentro tras aprovechar los errores cometidos por sus rivales

Las rudezas del tridente conformado por Kráneo, Felino Jr. Y Mephisto marcaron la diferencia en este duelo superando a sus contrarios.

Con un potente foul de Niebla Roja para Flip Gordon, el duelo terminó con una injusta victoria para los rudos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro Boy Jr. y Hunter vencieron a Dragón de Fuego y Forneo

2) Match Relámpago: Persephone derrotó a Tiffany

3) Dark Magic, Espanto Jr., Raider vencieron a El Audaz, Futuro, Max Star

4) Dulce Gardenia, Espíritu Negro, Rey Cometa derrotaron a Gemelo Diablo II, Pólvora, Sagrado

5) Panterita del Ring, Valiente, Volcano vencieron a Felino Jr., Kráneo, Mephisto

6) Niebla Roja, Rocky Romero, Stuka Jr. derrotaron a Flip Gordon, Místico, Star Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 18/marzo/2024

En combate en relevos increíbles, Rocky Romero, Stigma y Titán salieron avantes ante Averno, Máscara Dorada y Volador Jr. Tras rendir a Máscara Dorada, Romero le quitó la máscara y le exigió una nueva lucha por su campeonato.

En la estelar, Místico doblegó a Euforia, quien contó con el respaldo de su second Averno, quien se la pasó interviniendo; pero el Príncipe de Plata y Oro pudo con los dos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero y Angelito vencieron a Pequeño Olímpico y Pierrothito

2) Meyer derrotó a Prayer

3) Futuro, Valiente, Xelhua vencieron a El Malayo, Multy, Siki Osama

4) Arkalis, Guerrero Maya Jr., Pegasso derrotaron a Gemelo Diablo II, Okumura, Sagrado

5) Relevos Increíbles: Rocky Romero, Stigma, Titán vencieron a Averno, Máscara Dorada, Volador Jr.

6) Místico derrotó a Euforia (c/Averno)

.

• Martes de Arena México – 19/marzo/2024

El choque de los Pequeños Estrellas terminó en empate. Angelito despojó de su máscara a Pierrothito, quien lo conectó con un potente foul para decretar el resultado.

Gran Victoria de Los Depredadores. Magnus, Magia Blanca y Rugido partieron con la mano en alto en un extraordinario duelo ante Futuro, Max Star y Neón.

Excelente ejecución de La Huracarrana por parte de Atlantis evocó a otro legendario gladiador para poner punto final a este duelo con derrota para Los Bárbaros.

En tremendo duelo, Soberano Jr. y Templario pusieron punto final a este combate para apoderarse de la victoria junto a Rocky Romero en su presentación oficial como tercia, ahora conocida como Los Príncipes.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II vencieron a Micro Dito y Mije (10:30)

2) Felino Jr. y Okumura derrotaron a Legendario y Xelhua (14:29).

3) Acero y Angelito vencieron a Pequeño Olímpico y Pierrothito por descalificación (11:27).

4) Magia Blanca, Magnus, Rugido derrotaron a Futuro, Max Star, Neón

5) Atlantis, Blue Panther, Valiente vencieron a Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible (6:11).

6) Rocky Romero, Soberano Jr., Templario derrotaron a Máscara Dorada, Místico, Titán (18:44).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 19/marzo/2024

Gran choque de rudos contra rudos. Crixus, Difunto y Vegas se llevaron la victoria por descalificación de Furia Roja, Ráfaga y Guerrero de la Muerte; a lo cual los primeros pidieron la revancha para ganar de forma legal.

Halcón Negro Jr, Gallero y Arlequín definieron favorablemente la victoria en la lucha semifinal ante Star Black, Fugaz y Esfinge después de aplicar el colmillo por parte de Gallero y rendir de manera ilegal a Esfinge.

Atlantis Jr, Star Jr. y Flip Gordon sellaron la lucha estelar a su favor tras superar al Hijo del Villano lll, Zandokan Jr y Villano lll Jr

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Amenaza Negra Jr., Mandala, Obek vencieron a La Pesadilla, Rav, Shezmu

2) Adira, Dulce Kitty, Náutica derrotaron a Diablita Roja, Estrellita Mágica, Lady Metal

3) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Temerario vencieron a Astro Oriental, Gallo Jr., Rafaga Jr.

4) Crixus, Difunto, Vegas derrotaron a Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga por descalificación

Rafaga got eliminated, came back in to attack Crixus for the DQ. GDL rudos challenged for a hair/mask match next week, but it didn’t seem set.

5) Arlequín, Gallero, Halcón Negro Jr. derrotaron a Esfinge, Fugaz, Star Black

Gallero chated to beat Esfinge, asked for a title match.

6) Atlantis Jr., Flip Gordon, Star Jr. vencieron a Hijo del Villano III, Villano III Jr., Zandokan Jr

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 22/marzo/2024

.

– Sábado de Arena Coliseo – 23/marzo /2024

.

– Domingo Familiar de Arena México – 24/marzo /2024

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 25/marzo/2024

.

– Martes de Arena México – 26/marzo/2024

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 26/marzo/2024