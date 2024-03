Terminó el segundo mes del año y el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue en dura marcha cumpliendo muchos compromisos, hacemos seguimiento de ello en «Mirada Semanal CMLL».

► Mirada Semanal CMLL

Llegó a su fin el Torneo de Escuelas, donde se definió a la mejor de las cuatro que compitieron. Esta semana se pusieron en disputa dos títulos, uno mundial y uno nacional, donde los monarcas reinantes se aferraron a sus cinturones dando grandes batallas.

No demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 23/febrero/2024

Marcela y su heredera Skadi obtuvieron la victoria ante las hermanas Hera y Olympia.

Los Bárbaros parecían tener controlado el combate, sin embargo, una reacción de Euforia complementada por Averno y Mephisto le dio la victoria a Los Infernales, que retaron a sus rivales por el Campeonato Mundial de Tríos.

El triunfo se quedó en la CDMX. Forneo le dio la victoria a la escuela capitalina venciendo en la gran final al poblano Xelhua.

Neón y Máscara Dorada sellaron la victoria de un bando completado por Soberano Jr., que abandonó en camilla el cuadrilátero

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Micro Gemelo Diablo I y Micro Gemelo Diablo II vencieron a Micro Dito y Mije (10:45)

2) Marcela y Skadi derrotaron a Hera y Olympia (10:25)

3) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr., Terrible (9:45).

4) Torneo de Escuelas – Gran Final – CDMX vs Puebla: Alom, Astro Boy Jr., Dragón de Fuego, Forneo, Hunter (CDMX), Legendario derrotaron a El Hijo De Centella Roja, El Malayo, El Novato (Puebla), Rayo Metálico (Guanajuato), Rey Apocalipsis, Xelhua (31:27). Orden de eliminación: El Hijo del Centella Roja (por Alom, 14:43), Hunter (Rey Apocalipsis, 16:18), Malayo (Dragon de Fuego, 20:14), Rey Apocalipsis (21:44, Astro Boy Jr.), Alom (23:31, Xelhua), Rayo Metalico (26:20, Legendario), Dragon de Fuego (28:17, Novato), Astro Boy Jr. (29:13, Xelhua), Novato (30:27, Forneo), Legendario (31:27, Xelhua), Xelhua (37:59, Forneo), Forneo da el triunfo a CDMX.

5) Relevos Increíbles: Ángel de Oro, Atlantis Jr., Brillante Jr. vencieron a Máscara Dorada, Neón, Soberano Jr. (14:22).

• Sábado de Arena Coliseo – 24/febrero/2024

Disturbio conectó con foul a Virus y surgieron los retos del Pequeño Maestro para enfrentarse en un duelo de Cabellera contra Cabellera. Los Indestructibles respondieron con golpes a este desafío.

Con un suplex tornillo, Magia Blanca retuvo por sexta ocasión el Campeonato Nacional de Peso Welter ante un peligroso retador, Fugaz, en una intensa contienda. Esta es la tercera ocasión que Fugz aspira sin éxito a dicho título.

Atlantis, Blue Panther, Volador Jr. se llevaron la victoria ante Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Grako e Inquisidor vencieron a Bengala y Retro

2) Amapola y Olympia derrotaron a Metálica y Tiffany

3) Arkalis, Guerrero Maya Jr., Stigma vencieron a Difunto, Raider, Vegas

4) Cancerbero, Luciferno, Virus derrotaron a Apocalipsis, Cholo, Disturbio por descalificación

5) Campeonato Nacional Welter: Magia Blanca © venció a Fugaz

6) Atlantis, Blue Panther, Volador Jr. derrotaron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario

• Domingo Familiar de Arena México – 25/febrero/2024

En un gran match Relámpago de Amazonas, Zeuxis superó con rodillazos al pecho a la tremenda Skadi en la tercera contienda.

El poder Depredador se hizo sentir en la México Catedral cuando Magnus y Rugido sellaron su victoria junto a Crixus en el turno semifinal.

El encuentro estelar llegó a su fin con victoria para los cientifico. Místico, Atlantis Jr. y Flip Gordon partieron con la mano en alto ante Gran Guerrero, Hechicero, Soberano Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Acero, Aéreo, Kaligua vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Pequeño Violencia

2) Leono y Retro derrotaron a Nitro y Príncipe Odín Jr.

3) Match Relámpago: Zeuxis venció a Skadi

4) Gemelo Diablo II, Kráneo, Sagrado derrotaron a Fuego, Panterita del Ring, Volcano

5) Crixus, Magnus, Rugido vencieron a Esfinge, Hombre Bala Jr., Star Jr.

6) Atlantis Jr., Flip Gordon, Místico derrotaron a Gran Guerrero, Hechicero, Soberano Jr.

.

• Domingo de Arena Coliseo de Guadalajara – 25/febrero/2024

Festejando el Día del Mecánico, la Coliseo de GDL convocó a la afición a un evento especial.

La Catalina comandó a Andrómeda y Mystique para imponerse a las técnicas Dark Silueta, Perséphone y Maligna.

Los flamantes monarcas de Occidente (Dulce Gardenia y La Fashion) salieron avantes ante Guerrero de la Muerte y Ráfaga.

En la estelar, Arlequín, Bestia Negra, Furia Roja, Gallero dominaron a Brillante Jr., Leo, Omar Brunetti, Vaquero Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Eclipse Jr., Rumbero, Shezmu vencieron a Avispón Negro Jr., Bello Antuan, Último Ángel

2) Ángel Rebelde, Halcón Negro Jr., Trono derrotaron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy

3) Adira, Dulce Kitty, Náutica vencieron a Estrellita Maldita, Sexy Sol, Valkiria

4) Dark Magic, Elemental, Yutani derrotaron a Exterminador, Javier Cruz Jr., Maléfico

5) Andrómeda, La Catalina, Mystique vencieron a Dark Silueta, Perséphone y Maligna

6) Dulce Gardenia y La Fashion derrotaron a Guerrero de la Muerte y Ráfaga

7) Arlequín, Bestia Negra, Furia Roja, Gallero vencieron a Brillante Jr., Leo, Omar Brunetti, Vaquero Jr. por descalificación

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 26/febrero/2024

Reina Isis sorprendió a Zeuxis con una desnucadora desde todo lo alto para proclamarse vencedora de un Torneo Cibernético femenil, donde compitieron 10 gladiadoras.

Los Hermanos Chávez se afianzaron al Campeonato Mundial de Parejas CMLL tras lograr su catorceava defensa. En esta ocasión se hicieron cargo de los tapatíos Fugaz y Star Black.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Maligno y Rencor vencieron a Astro y Rayo Metálico

2) Hijo del Perverso y Multy derrotaron a El Novato y Xelhua

3) Torneo Cibernético de Amazonas: Reina Isis venció a Astoreth, Andrómeda, Lady Metal, Skadi, Dark Silueta, Diablita Roja, Lady Amazona, Mania, Zeuxis

Orden de eliminación: Mania, Diablita Roja, Skadi, Astoreth, Andromeda, Dark Silueta, Lady Metal, Amazona, Zeuxis, leaving Isis (sub for Catalina) as the winner.

4) El Perverso y Prayer derrotaron a Fuego y Hombre Bala Jr.

5) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Fugaz y Star Black defendiendo el título

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Volador Jr. derrotaron a Averno, Euforia, Zandokan Jr

• Martes de Arena México – 27/febrero/2024

En intenso Match Relámpago, Villano III Jr. se llevó la victoria por sumisión tras medirse ante otro gran heredero de la Lucha Libre Mexicana: Dark Panther.

El tridente técnico de Atlantis, Blue Panther y Star Jr. logró emparejar la contienda y con una huracarrana de Atlantis ese llevaron la victoria de forma definitiva.

Con un Tiger Driver, Tiger Mask marcó su retorno a México con una contundente victoria junto a Volador Jr. y Mascara Dorada.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Full Metal, Pequeño Polvora, Pequeño Violencia vencieron a Kaligua, Pequeño Magía, Último Dragóncito

2) Dr. Karonte I, Enfermero Jr., Inquisidor derrotaron a Astral, Eléctrico, Leono (13:41).

3) La Vaquerita, Marcela, Skadi vencieron a Hera, Metálica, Olympia (13:59)

4) Match Relámpago: Villano III Jr. derrotó a Dark Panther (9:46), por sumisión.

5) Atlantis, Blue Panther, Star Jr. vencieron a Difunto, Hechicero, Zandokan Jr. (15:14)

6) Máscara Dorada, Tiger Mask, Volador Jr. derrotaron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Templario (11:11)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 27/febrero/2024

Las rudas Dark Silueta, Persephone y Maligna fueron derrotadas por la tercia liderada por La Catalina, en el evento especial de Amazonas CMLL.

Los Campeones de Parejas de Occidente, La Fashion y Dulce Gardenia se aliaron con Brillante Jr para poner punto final a la lucha semifinal ante los Trueno e Infierno.

La tercia liderada por el Rey de Plata y Oro, Místico; sometió a Soberano Jr, Euforia y Averno en la lucha final.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Temerario vencieron a Astro Oriental, Gallo Jr., Rafaga Jr.

2) Dulce Kitty y Náutica derrotaron a Sexy Sol y Valkiria

3) Dark Magic, Elemental, Yutani vencieron a Arlequín, Bestia Negra, Furia Roja por descalificación

4) Adira, La Catalina, Mystique derrotaron a Dark Silueta, Maligna, Persephone

5) Brillante Jr., Dulce Gardenia, La Fashion vencieron a Infierno, Mr. Trueno, Rey Trueno

6) Atlantis Jr., Flip Gordon, Místico derrotaron a Averno, Euforia, Soberano Jr.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 01/marzo/2024

.

– Sábado de Arena Coliseo – 02/marzo /2024

.

– Domingo Familiar de Arena México – 03/marzo /2024

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 04/marzo/2024

.

– Martes de Arena México – 05/marzo/2024

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 05/marzo/2024