3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 1 de marzo 2024

WWE SMACKDOWN 1 DE MARZO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un combate entre Randy Orton y Austin Theory, con victoria del primero

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 1 DE MARZO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Segmento inicial largo

El segmento inicial protagonizado por The Rock y The Bloodline fue bastante orientado hacia WrestleMania 40; sin embargo, sin contar con la presencia adversaria, ni Cody Rhodes ni Seth Rollins, se tomaron mucho tiempo, tuviendo que (probablemente) sacrificar el desarrollo de los combates que vimos en el programa.

► 1– Bron Breakker vs. Xyon Quinn

Bron Breakker volvió a aparecer y a demoler SmackDown. Si bien es bueno ver a Xyon Quinn de vuelta a la acción tras superar una lesión, simplemente no fue rival para el ex Campeón NXT.

LO MEJOR

► 3– El camino a WrestleMania 40 se pone más intenso

Tras el reto lanzado por Cody Rhodes el pasado lunes, The Rock llegó con una contraoferta. Finalmente las cosas se encaminan hacia una lucha por equipos entre The Rock y Roman Reigns contra Seth Rollins y Cody Rhodes, aunque eso no era tan sorprendente como el hecho de la estipulación que se le añade al combate, que tendrá implicaciones directas en la lucha estelar de la noche 2 de WrestleMania entre The Tribal Chief y The American Nightmare. El camino a WrestleMania 40 simplemente se pone mejor.

► 2– Regresa Rey Mysterio

Tras un buen combate que estaban disputando Carlito y Santos Escobar, finalmente presenciamos el regreso de Rey Mysterio tras el brutal ataque sufrido a manos de Santos Escobar, y fue en búsqueda de su venganza, a la vez que vuelve a fortalecer a LWO en el proceso. En esta ocasión, ni Ángel ni Humberto ni Escobar fueron suficientes para detener al enmascarado, quien viene con todo.

► 1 – Randy Orton vs. Austin Theory

Randy Orton sigue luchando a un gran nivel a pesar de la edad. El combate disputado contra Austin Theory fue muy bien trabajado, e incluso el ex Campeón de los Estados Unidos lució bien en la derrota. La presencia de Kevin Owens en los comentarios le añadió un condimento especial, suponiendo que estará involucrado de alguna manera en WrestleMania 40, y el RKO con el que Orton remató a Theory fue espectacular.