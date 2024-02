3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 23 de febrero 2024

WWE SMACKDOWN 23 DE FEBRERO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un combate entre Drew McIntyre y LA Knight, con victoria del primero

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 23 DE FEBRERO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Liv Morgan vs. Tiffany Stratton

Aunque el combate no fue del todo malo y ambas tuvieron su tiempo, no hubo nada extraordinario. De hecho, salvo Bianca Belair, el resto de participantes del Elimination Chamber femenil no intervinieron.

► 1– Bron Breakker vs. Dante Chen

Bron Breakker ya debutó en un ring de SmackDown y lució dominante como siempre. Lo malo, estuvo en una lucha de relleno y aún está pendiente de ver qué sucederá con el Campeonato de Parejas NXT que actualmente porta.

LO MEJOR

► 3– Todo listo para Elimination Chamber

Fue un programa bastante orientado a las rivalidades que se verán en Elimination Chamber en pocas horas. Por el lado varonil, al final fue un caos, pero precisamente sirvió para vender la rivalidad; de igual manera, el combate entre Dominik Mysterio y JD McDonagh contra Pete Dunne y Tyler Bate también ayudó a encaminar la lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas que también se llevará a cabo en el evento premium.

► 2– AOP vs. The Street Profits

No fue una lucha larga, pero fue buena mientras duró. AOP sigue mostrándose como una amenaza tras su regreso, y se espera que por fin Karrion Kross pueda despegar en el elenco principal.

► 1 – Drew McIntyre vs. LA Knight

Un buen combate para calentar motores para Elimination Chamber. El resultado era lógico aquí y el caos que se armó después fue mejor inclusive. Mientras duró la acción en el ring, McIntyre y LA Knight mostraron buenas cosas a la ofensiva.