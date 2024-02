3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 19 de febrero 2024

WWE RAW 19 DE FEBRERO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Elimination Chamber 2024. En el evento estelar, Gunther derrotó a Jey Uso y retuvo el Campeonato Intercontinental WWE.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Solo cuatro combates para Elimination Chamber

Si bien hubo buena construcción para Elimination Chamber, lo cierto es que hubo uno o dos combates que pudieron pactarse para el evento, que solo tendrá cuatro luchas, incluyendo las dos luchas dentro de la cámara de la eliminación. Además, hubo nulo avance en las rivalidades generadas a partir del combate de seis hombres, donde solo Drew McIntyre vio acción.

► 1 – Batalla campal

Si bien Raquel Rodríguez regresó y ganó a lo grande la batalla campal para definir a la sexta y última participante para el Elimination Chamber femenil, lo cierto es que tuvo dos problemas: primero, no era el combate anunciado (se supone que era un Fatal 5 Way), y segundo, no vimos a Jade Cargill, cuando esto parecía ser una oportunidad propicia para que aparezca y se luzca. En todo caso, fue una oportunidad perdida para mostrar a la ex estrella de AEW en todo su esplendor.

LO MEJOR

► 3– Buena construcción para el Elimination Chamber femenil

A diferencia del varonil, aquí las mujeres sí tuvieron su protagonismo y fue bueno ver el segmento que protagonizaron las seis participantes para el Elimination Chamber femenil este fin de semana. Además, Nia Jax les dejó en claro que no puede ser ignorada, aunque difícilmente vaya a salir como Campeona en Australia.

► 2– Drew McIntyre vs. Cody Rhodes

Aunque haya tenido sentido, tal vez el final estropeó un poco lo que terminó siendo un buen combate, por lo que no hay que restarle mérito a ninguno aquí por lo que se vio en el ring. Mucha acción e intensidad, que a la vez sirvió para posicionar a Drew McIntyre como una amenaza seria a destronar a Seth Rollins.

► 1- Gunther vs. Jey Uso

Un combate que fue tan bueno como intenso. Jey estuvo cerca del triunfo como ninguno que haya retado al Ring General, pero su hermano Jimmy lo impidió, generándose el inicio de una rivalidad entre ambos. Por otra parte, Gunther sigue incrementando su leyenda con el Campeonato Intercontinental, ya que no solo gana, sino que también da buenos combates en cada defensa titular.