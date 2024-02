3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 12 de febrero 2024

WWE RAW 12 DE FEBRERO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Elimination Chamber 2024. En el evento estelar, Shinsuke Nakamura derrotó a Sami Zayn en un mano a mano.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Campeonato Mundial es algo secundario ahora

No sabemos si se deba a la lesión de Seth Rollins, o a la enorme importancia que se le ha dado al Campeonato de Roman Reigns, pero ciertamente el Campeonato Mundial de Peso Completo ha pasado a segundo plano y solo Drew McIntyre parece interesado en aquello. Rollins, por su parte, está más pendiente de lo que sucedió en Las Vegas que en su eventual defensa titular, aunque eso podría cambiar luego de Elimination Chamber.

► 1 – Segmento de Nia Jax y Becky Lynch

Nia Jax quiso dejar en claro que ella puede (y tiene con qué) salir como Campeona Mundial en Elimination Chamber, pero no tenía mucho sentido el mostrar simpatía hacia Becky Lynch. Igual, fue abucheada por el público.

LO MEJOR

► 3– El Elimination Chamber toma forma

Con las victorias de LA Knight y Bobby Lashley, quienes se sumaron a Randy Orton y Drew McIntyre, el combate dentro del Elimination Chamber varonil luce muy prometedor, con cuatro luchadores de los mejores del elenco, y a quienes todavía les faltan sumarse dos nombres. En el papel, cualquiera de estos cuatro tiene las credenciales para salir victorioso tras luchar en la jaula, más allá de que McIntyre luzca como el favorito en primera instancia.

► 2– Shinsuke Nakamura vs. Sami Zayn

Por segunda semana consecutiva, Shinsuke Nakamura ha protagonizado el estelar de la noche, y de igual manera ha logrado tener el combate más destacado. Nakamura y Sami Zayn han logrado tener casi veinte minutos de acción, misma que tuvo sus variantes y en el que ambos lograron trabajar de buena manera.

► 1- Cody Rhodes y Seth Rollins

Tras los eventos suscitados en Las Vegas, finalmente WWE encontró una forma de vender el combate por equipos que aparentemente se va a dar en WresstleMania 40 entre Seth Rollins y Cody Rhodes vs. The Rock y Roman Reigns. No hay nada oficial, pero parece que están yendo en esa dirección.