WWE RAW 12 DE FEBRERO 2024 .— La semana pasada, Gunther celebró 600 días como Campeón Intercontinental WWE. Cuando preguntó quién era el siguiente, Jey Uso se apersonó, y después de una breve discusión, llegaron a los golpes. Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci se unieron a la refriega, la cual pudo significar el fin de Uso de no ser porque Kofi Kingston y Xavier Woods llegaron al rescate. Como consecuencia de esto, ha sido programada una lucha de tercias que engalanará la noche de este lunes: Jey Uso y The New Day versus Imperium. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky.

Y dado que Elimination Chamber está a la vuelta de la esquina, veremos combates clasificatorios en los cuales participarán Superestrellas de Raw y SmackDown. Por el lado femenil, Zoey Stark enfrentará a Liv Morgan.

Por el lado varonil serán dos luchas. En una Bronson Reed colisionará con Bobby Lashley. En la otra LA Knight intentará vencer al poderosos. Ivar.

Además, R-Truth tendrá una lucha contra JD McDonagh.

WWE Raw 12 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro