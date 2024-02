Chelsea Green: «Pertenezco a la era de las Divas»

Chris Van Vliet es un entrevistador tan popular en la lucha libre profesional porque siempre saca lo mejor de sus invitados. Recientemente tuvo la oportunidad de hablar con Chelsea Green, quien dijo que es cuestión de tiempo que su pareja, Matt Cardona, vuelva a la WWE. Podemos decir que es más probable esto a que vuelva la era de las Divas. Pero si esta lo hiciera seguramente ella encajaría de maravilla. De hecho, continuando con la charla, ella considera que pertenece a aquellos tiempos, como también Maxxine Dupri.

► Chelsea Green, una Diva

«Pertenezco a la era de las Divas, realmente encajaría en ella. Y siento que Maxxine Dupri también encajaría conmigo. Me encantaba la feminidad de todo eso. Me gusta ver luchas de chicas. No entré en esto para ser una luchadora de UFC. Eso simplemente no va conmigo. Me gusta una buena bofetada, cosas así. Esa es mi forma de entretenimiento, eso es lo que amo. Así que al verlas, me encanta eso. Y tampoco olvidemos que había algunas mujeres, vuelves atrás en el tiempo y piensas ‘Vaya. Realmente podían hacer algunos movimientos impresionantes’, y simplemente lo ignoramos por completo.»

► El regreso de Chelsea Green

Las Divas no van a volver pero Chelsea Green sí que lo hizo, no solo una vez sino dos. Durante la charla en Insight también se acordó de su conversación con Triple H para hacer efectivo su retorno a comienzos de 2023. Ella había sido despedida, con tantos otros, en 2021, un año terrible para los despidos de WWE.

«Cuando recibí la llamada, pensé: ‘De acuerdo. Claro. Bueno. Adiós’. Y desde ese momento supe que todo lo que hiciera, cada paso que diera, sería simplemente para volver a la WWE. No quería estar en ningún otro lugar.»

«Él fue muy sincero conmigo. Me dijo: ‘¿Quieres simplemente volver y ver cómo va? ¿O prefieres esperar? ¿Quieres que te demos una historia? ¿Tienes alguna idea?’ Yo respondí: ‘Solo quiero volver. No me importa lo que hagan conmigo’. Porque en ese momento, realmente no me importaba. Solo quería estabilidad y volver. Y sabía que si me daban la oportunidad que sentía que merecía en mi primera carrera, podría demostrárselo.»