«Jordynne, sin duda. Amo a Jordynne. La adoro. Creo que, en el ring, realmente encajamos bien juntas. Golpeamos fuerte y corremos rápido. Ese es el tipo de oponente que quiero y eso es lo que quiero que los fanáticos de la WWE puedan ver de mí también. Quiero poder brindarles los combates de 5 estrellas que se merecen y Jordynne es una oponente increíble para hacerlo.« Esto decía recientemente Chelsea Green sobre tener a Jordynne Grace en WWE a tiempo completo.

► Chelsea Green, ¿cazatalentos?

Y como si de una cazatalentos se tratara, en una reciente entrevista con WrestlingNewsCo, la exCampeona de Parejas menciona también a KiLynn King, quien actuamlente trabaja en TNA, aunque no la veréis en la programación porque se está recuperando de una grave lesión.

«Creo que KiLynn King es… Oh Dios mío, va a ser la próxima gran sensación en TNA. Así que, definitivamente, podría visualizar a KiLynn llegando a la WWE. ¿Quién sabe?».

Se desconoce por cuánto tiempo pero KiLynn King firmó con TNA en 2023, por lo que no sería pronto cuando pudiera tener la oportunidad de valorar realmente una posible transición a la WWE, algo acerca de lo cual tampoco sabemos si tiene interés. Antes de unirse a la «Impact Zone», comentaba:

«Es lo mejor porque siempre hay esa sensación loca en tu cerebro cuando comienzas a alejarte de un lugar (NWA), piensas: ‘¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Voy a tener trabajo?’. Hubo un período de un mes en el que fue como: ‘No lo sé’. Luego, afortunadamente, me contactaron para un evento y luego vinieron las demás fechas. Sí, he estado trabajando mucho con NWA, tengo que regresar a AEW y tener esas dos semanas realmente geniales. Entonces New Japan acaba de suceder recientemente. Llegué a luchar contra Mayu Iwatani. Debuté con STARDOM y New Japan con una lucha por el título de inmediato, yo estaba como: ‘Eso es realmente genial’, y voy a volver a trabajar con ellos».