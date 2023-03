KiLynn King confirma su firma con IMPACT! Wrestling

La luchadora independiente KiLynn King, que pasó por AEW o NWA, ha firmado un contrato con IMPACT! Wrestling. Contamos con información de primera mano pues nos hacemos eco de sus recientes declaraciones en una entrevista con Steve Fall para WrestlingNewsCo.

Ten Count EXCLUSIVE INTERVIEW KiLynn King @KiLynnKing Reveals She Signed a Contract With @ImpactWrestling!!https://t.co/rC4SlJ2tiJ via @WrestlingNewsCo pic.twitter.com/odH23i6Unj — Steve Fall – Ten Count (@SteveFall) March 15, 2023

> KiLynn King firma con IMPACT! Wrestling

“Ha habido muchos rumores en las redes sociales: ‘¿va a firmar en algún lado? ¿Con quién va a firmar?’. Lo más importante que he estado predicando es: muchachos, ya sé lo que va a pasar, lo he manifestado, es solo una cuestión de quién va a dar un paso al frente y ofrecer ese trato. IMPACT lo hizo, y estoy muy emocionada. Estoy enamorada de su producto, me encanta el trabajo de personajes que realizan, y estoy emocionada de ser parte de eso y ver cómo crece KiLynn King a través del producto IMPACT. Va a ser grande”.

King trabajó brevemente en la zona de impacto en diciembre de 2022:

“Estuve intentando trabajar aquí por un tiempo, y Tommy Dreamer y Gail Kim fueron grandes defensores míos. En diciembre tuve la oportunidad de trabajar con ellos por primera vez. Una o dos semanas después, recibí una llamada que decía: ‘Oye, queremos ofrecerte algo’. En el momento en que llegué allí, el ambiente detrás del escenario es increíble. Todo el mundo es tan edificante y alentador. Quieren el mejor producto que existe. Ese es el tipo de vestuario en el que quiero estar. Tan pronto como recibí la llamada telefónica, mi instinto, de inmediato, fue como: ‘Vas a hacer esto. Este es el siguiente paso’“.

Y cuando le preguntan por qué decidió firmar con esta compañía:

“El momento en que trabajé con ellos y el momento en que el contrato estaba en proceso y las conversaciones, la idea de quién era yo, no era una pregunta. A veces, vas a lugares y lo que has estado construyendo a lo largo de los años sobre los independientes y todo, la gente dice: ‘eso es genial, pero queremos que hagas esto’. En el momento en que me hablaron sobre: ‘Queremos tomar la franquicia King y queremos descubrir cómo hacer que funcione en IMPACT’. Ese fue el asunto para mí porque he estado trabajando durante los últimos dos años en cómo hacer que KiLynn King realmente se destaque en esta generación. Estaban realmente de acuerdo con eso. Hay un montón de trabajo de personajes increíble que se lleva a cabo allí. Durante mucho tiempo, solo he estado ‘luchando, luchando y luchando’, y ahora puedo sumergirme más en el trabajo del personaje y mis habilidades de actuación. Estoy muy emocionada por ese proceso”.

¿Qué opinas de KiLynn King?