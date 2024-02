Cody Rhodes vs. Nakamura en Bull Rope Match en Raw

Las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) exponiendo el Campeonato Femenil de Parejas ante Katana Chance y Kayden Carter, Gunther celebrando 600 días como Campeón Intercontinental y revelando su camino a WrestleMania, DIY vs. The Creed Brothers vs. Imperium vs. The New Day para determinar los rivales de Pete Dunne y Tyler Bate para un combate por la contención al Campeonato Indiscutible de Parejas en Elimination Chamber, The Miz enfrentando a JD McDonagh, y Akira Tozawa yMaxxine Dupri haciendo lo propio con Ivary Valhalla. Todo esto se sabía hasta ahora del próximo WWE RAW.

► Otra lucha más para WWE RAW

Pero nuevamente Adam Pearce ha dado a conocer otra lucha que tendrá lugar en el programa:

Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura se verán las caras en un Bull Rope Match, ese combate en el que los dos luchadores están unidos en sus muñecas por una correa de toros para que no puedan escapar el uno del otro, así como hacer lo que se les ocurra con ella. Una lucha que se ha estado viendo en los House Shows de WWE. Aunque en realidad la rivalidad entre estas Superestrellas había terminado cuando «The American Nightmare» venció a «The King of Strong Style» en una lucha callejera el 8 de enero en Raw. Por otro lado, no han dejado de enfrentarse en los eventos no televisados, en los dos tipos de enfrentamientos.

No está claro por qué WWE recupera esta historia pero veremos lo que sucede durante el programa y en el combate mientras Cody Rhodes está (todavía más) en boca de todo el Universo WWE, que pide justicia para él después de que dejara su sitio a The Rock para luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40.